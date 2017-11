Gebrüder Weiss: Andreas Kayser wird Landesleiter Air & Sea Deutschland

Andreas Kayser (37) übernimmt die deutsche Landesleitung der Luft- und Seefracht beim internationalen Logistiker Gebrüder Weiss. „Mit Andreas Kayser haben wir einen echten Luft- und Seefrachtexperten an Bord geholt. Durch seine ausgezeichneten Kenntnisse der Branche sowie des internationalen Marktes ist er prädestiniert für die Weiterentwicklung unserer Air & Sea-Services in Deutschland“, so der zuständige Regionalleiter Vojislav Jevtic.

Andreas Kayser verfügt über langjährige Logistikerfahrung im Bereich Air & Sea und war bereits in verschiedenen Führungspositionen global agierender Logistikunternehmen tätig. Vor seinem Wechsel zu Gebrüder Weiss zeichnete der gebürtige Rheinland-Pfälzer bei einem internationalen Logistikdienstleister als Geschäftsführer Deutschland verantwortlich.

Konsolidierung des deutschen Luft- und Seefrachtnetzes

Gebrüder Weiss hat 2017 sein Luft- und Seefrachtnetz in Deutschland auf ganz neue Füße gestellt und mit Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und München vier neue Standorte innerhalb eines Jahres gegründet. Die Eröffnung einer Air & Sea-Niederlassung in Stuttgart ist für Anfang 2018 geplant. Insgesamt beschäftigt Gebrüder Weiss an den fünf deutschen Standorten rund 100 Luft- und Seefracht-Experten.

Quelle + Bildquelle: Gebrüder Weiss

Quelle: mylogistics.net