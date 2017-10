Gebrüder Weiss: Logistikkompetenz in Deutschland ausgeweitet

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss eröffnete Anfang Oktober einen neuen Luft- und Seefracht-Standort in München. Die Niederlassung mit fünf Mitarbeitern liegt unmittelbar am Flughafen, dem zentralen Umschlagsplatz in der exportstarken Region. Gebrüder Weiss-Kunden profitieren neben Luft- und Seefracht-Services auch von lokalen Bahntransporten, E-Commerce- und Logistiklösungen sowie Verzollungsdiensten.

Deutschland als strategisch wichtiger Logistikmarkt

Mit der bayerischen Air & Sea-Niederlassung weitet Gebrüder Weiss seine Logistikkompetenz in Deutschland weiter aus. Erst im April und Juli 2017 hatte der Logistiker die Standortgründungen Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf bekannt gegeben. „In relativ kurzer Zeit haben wir in Deutschland ein Luft- und Seefrachtnetz etabliert, das sich ideal in unsere bestehenden globalen Services einfügt. Unseren Kunden ermöglichen wir damit effiziente Transportverbindungen von den zentralen innerdeutschen Verkehrsknotenpunkten in alle Welt“, erklärt Vojislav Jevtic, Regionalleiter Air & Sea Asien und Deutschland bei Gebrüder Weiss.

Rund 100 Air & Sea-Mitarbeiter an fünf Standorten

Mit der Ausdehnung seines Luft- und Seefrachtnetzes folgt Gebrüder Weiss seiner Unternehmensstrategie, sich künftig international noch stärker als global agierender Full-Service-Logistiker zu positionieren. „An Deutschland führt dabei kein Weg vorbei. Nicht nur wegen der geografischen Lage im Zentrum Europas, sondern auch aufgrund der guten Infrastruktur und Außenhandelsquote“, sagt Jevtic.

Anfang 2018 plant der Logistiker zudem die Eröffnung einer Air & Sea-Niederlassung am Standort Stuttgart. Insgesamt sind dann an den fünf deutschen Standorten rund 100 Luft- und Seefracht-Experten tätig. Gemeinsam mit den weiteren süddeutschen Landverkehrs-Niederlassungen in Esslingen, Aldingen, Memmingen, Nürnberg und Passau beschäftigt Gebrüder Weiss in Deutschland rund 750 Mitarbeiter.

