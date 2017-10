Hafen Hamburg verteidigt Spitzenposition in Tschechien

„Tschechien ist für den Hamburger Hafen einer der wichtigsten Märkte in Mitteleuropa und wir sind stolz darauf, dass der Hamburger Hafen auch der bedeutendste Hafen Tschechiens ist“, betonte Vladimir Dobos, Leiter der Hafen Hamburg Marketing Repräsentanz in Prag, anlässlich des jährlichen Hafenabends am 12. Oktober in den Räumen des Gemeindehauses Prag.

Mehr als 470.000 Container wurden 2016 zwischen dem Hamburger Hafen und tschechischen Containerterminals transportiert. Ingo Egloff, Vorstand Hafen Hamburg Marketing e.V., hob in seiner Begrüßung der mehr als 250 Gäste hervor, dass mehr als 90 Prozent der Import- und Exportcontainer von und nach Hamburg umweltfreundlich mit der Eisenbahn transportiert werden. Aktuell gibt es rund 100 wöchentliche Containerzugverbindungen zwischen Umschlagterminals in Tschechien, der Slowakei und den Containerterminals im Hamburger Hafen, als deren Betreiber insbesondere der Operator Metrans auftritt.

Unter den rund 3 Mio. Tonnen Gütern, die jährlich via Hafen Hamburg von und nach Tschechien transportiert werden, dominieren auf der Importseite Elektronik, chemische Erzeugnisse, Maschinen, Brenn- und Schmierstoffe. Tschechische Exportgüter, die Hamburgs engmaschiges Netz an 120 weltweiten Linienverbindungen nutzen, sind vor allem Kraftfahrzeugteile, Kraftfahrzeuge, Elektronik, Maschinen und chemische Erzeugnisse.

Neben den für den tschechischen Markt bestimmten Sendungen werden auch Transitgüter über Tschechien in die Slowakei, nach Österreich und Ungarn weitergeleitet.

Quelle: oevz.com