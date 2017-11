HCCR: Neues Serviceangebot für Tankcontainer in Hamburg

Zwei Hamburger Experten für Tankcontainer haben ein neues, umfassendes Servicepaket entwickelt. Die Hamburger Container- und Chassis-Reparatur Gesellschaft (HCCR) und der Containerdienstleister Condaco bündeln ihre Expertise und langjährige Erfahrung, um am Standort Altenwerder Damm alle Aspekte der Reinigung, Reparatur und Lagerung von Tankcontainern anzubieten. Die Dienstleistung kann seit dem 1. November 2017 bei beiden Partnern gebucht werden.

„Vom Start weg wollen wir alle Kunden überzeugen, die sich qualitativ hochwertige Leistungen für ihre Tankcontainer zu marktgerechten Preisen wünschen. Wir bieten ihnen einen logistisch hervorragend angebundenen Standort und die damit verbundene Möglichkeit, Kosten für Transporte innerhalb des Hafens zu minimieren“, sagt Dr. Georg Böttner, Geschäftsführer von HCCR. Thorsten Dantz, Geschäftsführer von Condaco, erklärt: „Wir freuen uns, den Kunden ein absolut wettbewerbsfähiges Angebot zu unterbreiten.“

Die Zusammenarbeit sieht vor, dass sich die HHLA-Tochtergesellschaft HCCR auf die Reinigung, Depotabwicklung und den Transport der Tankcontainer konzentriert. Ihre Tankreinigungsanlage am Altenwerder Damm verfügt über alle notwendigen technischen Voraussetzungen und Zertifizierungen. Die Fachleute von HCCR sorgen nicht nur für eine qualitativ hochwertige Reinigung unter Berücksichtigung aller anwendbaren Vorschriften, sondern auch für die An- und Auslieferung von Containern per Lkw oder Bahn. Es gibt eine direkte Anbindung zum HHLA Container Terminal Burchardkai (CTB), der umfangreiche Kapazitäten für den Umschlag und die Lagerung voller und leerer Tankcontainer besitzt. Condaco wird sich als Spezialist mit langjähriger Erfahrung um die Reparatur der Tankcontainer kümmern. Auch Umbauten oder andere Sonderaufträge können realisiert werden.

Der Standort im Hafenteil Waltershof (Altenwerder Damm) hat neben der Anbindung an Hamburgs größten Containerterminal CTB noch weitere logistische Vorteile. Er liegt unmittelbar an der Autobahnabfahrt Walterhof zur A7 und verfügt über einen ganzzugfähigen Gleisanschluss. Die Lagerung und Reparatur von Containern aller Art gehört zum Kerngeschäft von HCCR. Condaco bietet seit mehr als 30 Jahren sämtliche Dienstleistungen für Tankcontainer in vielen Regionen der Welt an.

Quelle + Bildquelle: HLLA

Quelle: mylogistics.net