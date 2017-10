Hoyer platziert Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro

Das Hamburger Logistikunternehmen Hoyer emittiert gemeinsam mit der Landesbank Baden-Württemberg und der Unicredit Bank AG ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 90 Millionen Euro Die Transaktion stößt bei den Investoren erneut auf großes Interesse.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Gesamtemission von ursprünglich 50 Millionen Euro auf 90 Millionen Euro erhöht. Die bei über 40 Banken und Sparkassen platzierte Emission war mehrfach überzeichnet. Neben inländischen Investoren – Volksbanken, Sparkassen und Privatbanken – sind auch internationale Geschäftsbanken an der Transaktion beteiligt. Das Schuldscheindarlehen wurde in Tranchen mit Laufzeiten von vier, sechs und sieben Jahren begeben. Die vier- und sechsjährigen Tranchen sind jeweils anteilig mit einer variablen und fixen Verzinsung versehen. Die Verzinsung wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.

„Die in einem niedrigen Zinsumfeld durchgeführte Transaktion sorgt für eine signifikante Vergünstigung der langfristigen Finanzierungskosten. Zudem wird die langfristige Fremdfinanzierung durch Hinzufügung neuer Laufzeiten gestärkt“, sagt Gerd Peters, Chief Financial Officer der Hoyer Group. „Der wesentliche Betrag des Schuldscheindarlehens steht dem Unternehmen zur Finanzierung des ambitionierten Investitionsprogramms für 2017 und 2018 zur Verfügung. Einen Teil des Darlehens setzen wir für die Rückführung der in 2017 fälligen Darlehen in Höhe von 36 Millionen Euro ein. Wir freuen uns auch bei unserer mittlerweile vierten Schuldscheinemission über das große Interesse der Investoren und sehen dieses als Bestätigung für die stetige und sehr gute Unternehmensentwicklung.“

Quelle + Bildquelle: Hoyer

Quelle: mylogistics.net