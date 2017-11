KNAPP wächst und eröffnet Planungsbüro in Klagenfurt

Die KNAPP AG mit Sitz in Hart bei Graz zählt zu den Global Playern in der Intralogistik und ist Technologieführer in den Bereichen Lagerlogistik, Lagerautomation und Logistiksoftware. Weltweit tragen 3.400 Mitarbeiter an 35 Standorten durch ihr Fachwissen zum Unternehmenserfolg bei. KNAPP ist auf intensivem Wachstumskurs und eröffnet Anfang nächsten Jahres ein Engineering- und Konstruktionsbüro in Klagenfurt. Mitarbeiter zur Verstärkung des Teams werden gesucht!

KNAPP zählt zu den erfolgreichsten Unternehmen der Branche. Eine hervorragende Auftragslage und ein jährliches Wachstum von 14 Prozent unterstreichen die Marktposition als Partner der Industrie. Zusätzlich zu den internationalen Standorterweiterungen wie beispielsweise in Großbritannien oder den USA wurde auch bei KNAPP Systemintegration in Leoben ein Zubau fertig gestellt und bei KNAPP Industrie Solutions in Dobl vor kurzem ein neuer Campus eröffnet. Aber auch am Headquarter in Hart bei Graz wird investiert. Die Vorarbeiten für den Bau eines modernen, sechsgeschossigen Bürogebäudes für 450 Mitarbeiter haben bereits begonnen.

Mitarbeiter an allen Standorten gesucht

In einem weiteren Schritt wird Anfang 2018 ein neues Planungsbüro in Klagenfurt eröffnet. „Die Nähe zu Ausbildungseinrichtungen wie Universität, HTLs und Fachhochschulen waren neben einer hervorragender Infrastruktur auch die hohe Lebensqualität die ausschlaggebenden Kriterien für den neuen Standort am Wörthersee“, so Ingo Spörk, Personalleiter KNAPP AG, und meint weiter: „Zur Verstärkung unseres Teams in Klagenfurt suchen wir vor allem Mitarbeiter in den Bereichen Mechanical und Electrical Engineering.“ Für weiteres Wachstum werden Mitarbeiter an allen Unternehmensstandorten gesucht. Aktuell sind mehr als 100 offene Stellen auf knapp.com/karriere ausgeschrieben.

Top-Karriereperspektiven für TU-, FH- und HTL-Absolventen

„Als einer der größten IT-Arbeitgeber in der Steiermark bieten wir insbesondere für TU-, FH- und HTL-Absolventinnen und Absolventen hervorragende Karrierechancen. Wir suchen Persönlichkeiten, die neben dem fachlichen Wissen die Leidenschaft für Technik und Innovation mitbringen. Menschen, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen und mit uns gemeinsam die Vision „Mach KNAPP zum Inbegriff für Logistik“ verwirklichen möchten“, so Spörk. Je nach den persönlichen Stärken eröffnen sich abwechslungsreiche Projekte und spannende Herausforderungen sowie hervorragende Karriereperspektiven in den verschiedensten Berufsfeldern.

KNAPP als Arbeitgeber

KNAPP investiert viel in seine Mitarbeiter. Mitarbeiterzufriedenheit und Zusammenhalt werden groß geschrieben. Das Werksrestaurant, KNAPPvital, das betriebliche Gesundheits- und Wohlfühlprogramm, die KNAPP-Kinderwelt mit einer Kinderkrippe und einem Kindergarten direkt am Gelände der Firmenzentrale oder die flexible Arbeitszeitgestaltung bieten eine optimale Work-Life-Balance. Als Mitarbeiter hat man viel Freiraum, das Unternehmen und die Unternehmenskultur aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus bietet KNAPP ein vielfältiges Programm für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung.