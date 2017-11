BILLA Online Shop – Kunden bestellen online frische Produkte

Bereits ein Anteil von mehr als 50 Prozent bei frischen Produkten im BILLA Online Shop

BILLA Online Shop beliefert jeden Haushalt in Österreich

Mehr als 8.000 Produkte mit allen Vorteilen aus dem BILLA Vorteils-Club

Zustellung von Produkten bis 19. November kostenlos

Die BILLA Online Shop App macht Bestellung und Lieferung so einfach wie nie

BILLA baut seine Pionierrolle bei der Versorgung der österreichischen Haushalte weiter aus. „Der Erfolg des BILLA Online Shops bei der Rundumversorgung der heimischen Haushalte zeigt sich vor allem daran, dass frische Produkte – wie Obst, Gemüse und Grundnahrungsmittel – bereits mehr als 50 Prozent der Online Einkäufe ausmachen“, freut sich BILLA Vorstand Robert Nagele. Jeder zweite Warenkorb beinhaltet bereits Obst oder Gemüse, in 85% der Warenkörbe befindet sich zumindest ein Fleisch- oder Wurstprodukt. „Die Tatsache, dass nicht nur sperrige Waren und Vorratspackungen bestellt werden, zeigt, dass der BILLA Online Shop von den Haushalten als vollwertiger Versorger anerkannt wird“, bilanziert BILLA Vorstand Josef Siess. Dies unterstreicht auch die Umsatzentwicklung des BILLA Online Shops, der von 2015 auf 2016 ein Umsatzplus von 160 Prozent erzielt hat.

BILLA Online Shop beliefert jede Postleitzahl

Als einziger Vollsortimenter beliefert BILLA jeden Haushalt in ganz Österreich persönlich. Im BILLA Online Shop können Kunden aus mehr als 8.000 Produkten wählen. Der durchschnittliche Einkaufswert liegt bei ca. 80 Euro und ist damit höher als in der Filiale. Besonders attraktiv für die Kunden des Online Shops: Die Produkte werden zu den gleichen Preisen wie in den Filialen angeboten. „Durch die Integration des BILLA Vorteils-Club können zudem auch entsprechende Aktionen und Rabatte online eingelöst sowie Treueaktionen genutzt werden“, so Robert Nagele. Bis 19. November ist die Zustellung von im BILLA Online Shop bestellten Produkten kostenlos.

BILLA Omnichannel erleichtert das Einkaufen

„Real und Digital ist für uns nur miteinander denkbar. Unser Omnichannel Konzept schafft eine Anlaufstelle für alle Einkäufe – egal ob stationär oder digital. Die BILLA Online Shop App bietet daher viele nützliche Tools, die das Einkaufen im Online Shop und in den Filialen erleichtern und so den Alltag der Kunden einfacher machen“, erklärt Josef Siess. Die Nutzer der App können die persönliche Vorteils-Club Karte hinterlegen. Rabatte und Aktions-Bons kann man entweder leicht online einlösen oder einfach direkt beim Einkaufen mittels App an der Kassa vorzeigen. Praktisch und ebenfalls dem Omnichannel-Ansatz entsprechend, können Kunden in der App ihre persönliche Einkaufsliste eingeben. Übersichtlich sieht man dann – egal ob im Online Shop oder in der Filiale – alle benötigten Lebensmittel auf einen Blick und kann außerdem die Lieblingsprodukte als Favoriten speichern.

BILLA entwickelt Pionierrolle mit neuen Features laufend weiter

Erste Schritte in Richtung persönlicher Haushaltszustellung setzte BILLA bereits ab 1999, 2015 folgte ein umfassender Relaunch des Online Shops und das erfolgreiche, flächendeckende Roll-Out in alle Bundesländer. „Im ersten Halbjahr 2017 haben wir das erste Food Fulfillment Center Österreichs eröffnet, von dem aus der Großraum Wiens beliefert wird. Zusätzlich arbeiten wir an der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle“, führt Robert Nagele weiter aus. Der BILLA Online Shop bietet seinen Kunden laufend neue Features und entwickelt damit die Online Haushaltsversorgung in Österreich innovativ und kundennahe weiter.