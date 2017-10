Logistische Raffinesse in Reykjavik

Innnes, der führende Importeur und Großhändler für hochwertige Lebensmittel in Island, hat SSI Schäfer mit der Realisierung eines neuen Distributionszentrums am Standort Reykjavik beauftragt. Dort soll das Lager über insgesamt drei verschiedene Temperaturzonen verfügen, in denen das Trockensortiment sowie die Tiefkühl- und Frischewaren des Unternehmens untergebracht werden. Eine innovative Kombination automatischer und manueller Systeme sorgt zukünftig für transparente Warenflüsse, hohe Durchsätze und effiziente Prozesse.

SSI Schäfer übernimmt für Innnes die Erstellung des Logistikkonzepts und die logistische Ausführungsplanung samt Visualisierung. Im Liefer- und Leistungsumfang ist neben einem automatischen Hochregallager (HRL) und einem automatischen Kleinteilelager (AKL) auch ein Cuby-Shuttle-Lager enthalten, das als vollautomatisiertes Lagersystem für Kartons auf Trays (Tablaren) eine optimale Raumausnutzung bietet. Dem Transport der Ware dienen Paletten- und Behälterfördertechnik, während die Logistiksoftware WAMAS® von SSI Schäfer die Verwaltung des Lagers übernimmt.

Die Gesamtnutzungsfläche in Reykjavik beträgt 15.055 m². Davon nimmt die Kommissionierhalle im Frischebereich rund 2.800 m² und das Kommissionierlager für das Trockensortiment sowie der Tiefkühlbereich rund 5.600 m² ein. Dabei sorgt die durchdachte Kombination aus Automation und manuellen Prozessen für die richtige Balance. So werden die Prozesse in den Lagerbereichen für die Tiefkühlprodukte und das Trockensortiment automatisch abgewickelt. Die Abläufe im Frischelager erfolgen hingegen überwiegend manuell nach dem Person-zur-Ware Prinzip.

Im Lager für das Trockensortiment bietet zukünftig ein 3-gassiges HRL insgesamt 11.300 Stellplätze (doppeltief), welche mit drei energieeffizienten Exyz-Regalbediengeräten schnell und sicher bedient werden. Des Weiteren sorgt ein 2-gassiges Shuttle-Lager mit 20.800 Stellplätzen für dynamische Prozesse. Vier Cuby-Lifte und 50 Cuby-Einebenen-Shuttles transportieren bis zu 35 kg schwere Behälter oder Kartons. Darüber hinaus installiert SSI Schäfer jeweils zwei Depalettier- und Palettierarbeitsplätze in diesem Bereich der Anlage.

Ebenso beeindruckend zeigt sich die Gestaltung des Tiefkühlbereichs: Für die Lagerung der Ware steht bei -25°C künftig ein 2-gassiges HRL mit 3.600 Stellplätzen sowie ein 2-gassiges AKL mit ca. 9.700 Stellplätzen für die Lagerung von Trays zur Verfügung. Für die Depalettierung und Palettierung der Ware realisiert SSI Schäfer jeweils zwei ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze nach dem ergonomics@work!® Konzept. Die durchdachte Arbeitsplatzlösung zeichnet sich durch eine logische Benutzerführung und integrierte Fehlererkennung aus. Ergonomics@work! ermöglicht somit sowohl eine Effizienz- als auch eine Qualitätssteigerung.

Für nahtlose Prozesse werden die Lager- und Funktionsbereiche auf drei Ebenen über Paletten- und Tray-Fördertechnikstrecken direkt miteinander verbunden. Verwaltet und gesteuert wird das gesamte Distributionszentrum von der Logistiksoftware WAMAS®. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2019 geplant.

