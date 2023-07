Mecalux jetzt mit größerem Logistikstandort in Dormagen

Mecalux, nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Lagersysteme, baut in Deutschland sein Vertriebs- und Distributionsnetz aus.

Hierfür vergrößert die deutsche Niederlassung der Mecalux-Gruppe, die weltweit 11 Produktions- und vier Technologiezentren betreibt und seine Dienstleistungen in mehr als 70 Ländern vertreibt, ihre Logistikflächen. Auf Vermittlung von Realogis – dem deutschen Beratungsunternehmen für Logistikimmobilien, Industrieimmobilien und Gewerbeparks – hat die Mecalux GmbH (Neuss) einen langfristigen Mietvertrag in der Hamburger Straße 12 in Dormagen abgeschlossen. Das Objekt gehört einem institutionellen Eigentümer und bietet dem expandierenden Unternehmen 4.500 Quadratmeter Hallen- und 950 Quadratmeter Büro- sowie 150 Quadratmeter Mezzanineflächen.

Mecalux befasst sich mit der Konzeption, Herstellung und Vermarktung von Metallregalsystemen, automatisierten Lagerlösungen, Lagerverwaltungssoftware und Intralogistiklösungen.

Quelle: MyLogistics

