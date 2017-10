Medizintechnik: DHL entwickelt Logistiklösung für die letzte Meile

DHL Supply Chain hat eine neue Servicelogistiklösung für den Bereich Medizintechnik eingeführt. Dabei werden die Außenlager an einzelnen Standorten gebündelt und Qualitätsmanagementsysteme eingesetzt, um eine bessere Kontrolle und Verfolgbarkeit der wertvollen Geräte zu erreichen.

Die Lösung ist eine Reaktion auf die wachsenden Herausforderungen in dieser Branche, insbesondere steigen die Anforderungen und Erwartungen einer alternden und aktiveren Bevölkerung und der Kostendruck seitens der Gesundheitsdienstleister. Solche Faktoren machen es zunehmend dringlicher, die Bestände in den Außenlagern wie im Krankenhaus selbst besser zu steuern. Die neue Lösung für die letzte Meile hilft den Unternehmen im Medizintechniksektor, Kosten und Verfügbarkeit in Einklang zu bringen und Prozesse im Außenlagerbereich effizienter zu gestalten.

Tim Slater, CEO von DHL Supply Chain Life Sciences, erläutert: „Unserer Lösung basiert auf unserer Expertise im Bereich Life Sciences: weltweites Management von lebensrettenden Produkten und die Organisation von dringend benötigten Lieferungen in komplexe Umgebungen. Die Lösung ist replizierbar, bietet eine hohe Transparenz der Bestände innerhalb und außerhalb des Krankenhauses und erfüllt die weltweit, aus Sicherheitsgründen sehr restriktiven Standards. Der Just-in-Time-Zugriff für Krankenhäuser kann außerdem die Kapitalbindung des Lagerbestands reduzieren. Es ist nicht mehr erforderlich, einen redundanten Bestand von Medizingeräten vorzuhalten.“

Die Lösung bietet nicht nur eine bessere Steuerung der Fremdlager, sondern gewährt den Mitarbeitern im Medizintechnikvertrieb auch mehr Zeit, sich um ihre Kunden zu kümmern, statt Lagerbestände zu lokalisieren, zu prüfen und zu verwalten.

John Farrell, President von Service Logistics Solutions bei DHL Supply Chain, dazu: „Erste Erfahrungen haben wir mit der erfolgreichen Einführung einer ähnlichen Lösung im Technologiesektor gemacht. Sie ist auch für den Medizintechnikmarkt, wo kritische Produkte just-in-time verfügbar sein müssen, hervorragend geeignet. Wir bieten vollständige Lagertransparenz und -kontrolle durch Bündelung der Kundenbestände außerhalb der Krankenhäuser und gleichzeitig eine Lieferung der dringend benötigten Güter noch am selben Tag.“

Die Lösung greift auf eine etablierte weltweite Lieferketteninfrastruktur zurück und ist für jeden Markt entsprechend den jeweiligen Standards zertifiziert. Bei einem großen weltweit tätigen Medizintechnikanbieter wird sie bereits in verschiedenen Ländern eingesetzt.

Neben der besseren Verwaltung von Fremdlagern und der erhöhten Effizienz der Vertriebsmitarbeiter bietet die Lösung auch eine Plattform für standardisierte Service- und Qualitätssysteme. Produktretouren, Aktivitäten im Bereich Kundensegmentierung wie Kitting– und Mehrwertdienstleistungen, um die Bedürfnisse der Kunden und am lokalen Markt zu erfüllen, sind ebenfalls möglich.

Quelle: DHL - Deutsche Post