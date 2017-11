Otto Group: Sven Seidel soll Retail-Vorstand werden

Der Top-Manager der Schwarz-Gruppe soll mit Wirkung zum 1. April 2018 zum Vorstand Multichannel-Retail des Handels- und Dienstleistungskonzerns Otto Group ernannt werden. Der 43-Jährige folgt auf Neela Montgomery, die auf eigenen Wunsch hin CEO der Otto Group Konzerngesellschaft Crate and Barrel geworden ist.

Mit Sven Seidel kann die Otto Group einen der renommiertesten Handelsmanager Europas für die Führung ihres Retailgeschäfts gewinnen. Der Diplom-Betriebswirt hat nach Stationen in der Beratung seit 2011 führende Positionen in der weltweit tätigen Schwarz-Gruppe, Neckarsulm, bekleidet. In den vergangenen drei Jahren stand Sven Seidel für die strategische, digitale und kulturelle Weiterentwicklung des Handelsgiganten Lidl. In seiner Amtszeit wurden unter anderem die Grundlagen für eine erfolgreiche Expansion in weitere neue Märkte wie die USA gelegt und die Weichen für eine zukunftsfähige digitale Ausrichtung gestellt.

Sven Seidel soll bei der Otto Group das Multichannel-Retail-Business aus dem Vorstand heraus führen. Dazu gehören Unternehmensgruppen wie Crate and Barrel, SportScheck, Manufactum und Frankonia, aber auch die strategische Beratung diverser Stationäraktivitäten großer Omnichannel-Anbieter des Konzerns – von Bonprix bis zur Witt-Gruppe. Darüber hinaus soll Sven Seidel die gesamten Importaktivitäten des Konzerns, die unter der Konzerngesellschaft Hermes Otto International (HOI) gebündelt sind, verantworten.

„Ich habe Herrn Seidel als einen ausgesprochen agilen, hoch erfahrenen und sehr erfolgreichen Manager kennengelernt, der den Omnichannel-Aktivitäten der Otto Group wichtige neue Impulse verleihen wird“, betont der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Michael Otto. „Und er passt von seiner Persönlichkeit und Führungsmentalität hervorragend zu unserer Unternehmensgruppe.“

„Die Otto Group ist ein international erfolgreiches und digital hervorragend aufgestelltes Unternehmen mit einer einzigartigen Unternehmenskultur. Ich freue mich darauf, in Zeiten massiver Umwälzungen im Handel, einen Beitrag zur weiteren erfolgreichen Entwicklung leisten zu dürfen“, sagt Sven Seidel.

Der 43-Jährige soll Neela Montgomery folgen, die mit Wirkung zum 1. August 2017 auf ihren Wunsch hin zum Chief Executive Officer des Möbel- und Lifestylespezialisten Crate and Barrel, Northbrook bei Chicago, bestellt wurde.

Die Berufung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Otto Group.

