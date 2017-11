PALMERS TEXTIL AG auf stabilem Kurs

Der Umsatz des Traditionsunternehmens PALMERS TEXTIL AG, Österreichs Marktführer im Wäschebereich zeigt einen klaren, stabilen und positiven Trend.

Mit Bilanzstichtag 31.1.2017 verzeichnet das Unternehmen einen stabilen Umsatz von TEUR 64.729. Das EGT beläuft sich auf TEUR 555, die Eigenkapitalquote liegt bei über 17 %.

2016 war für die neuen Eigentümer, Marc, Tino und Luca Wieser geprägt von der Vorbereitung für die Expansion, bis hinzu den Maßnahmen der Restrukturierung. Die Kosten konnten bei gleichbleibendem Umsatz gesenkt werden und es wurde mit einer massiven Expansionsstrategie gestartet.

So wurde im Jahr 2016 die Basis für eine Welle an neuen Storeeröffnungen im In- und Ausland gelegt. An die 40 Stores werden bis Ende 2018 revitalisiert oder gänzlich neu geschaffen. Unter anderem auch in so prominenten Locations wie dem Palladium in Prag oder dem KaDeWe in Berlin. Zusätzlich findet ein neues Store-Konzept mit zukunftsweisender Architektur schrittweise Eingang.

Ein weiterer Baustein in der Erfolgsgeschichte von Palmers sind die neuen Kollektionen. Neben den bekannten hochwertigen Basics sorgt vor allem die neue – in einer Kooperation mit dem Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) geschaffene – Privée-Linie für internationales Aufsehen. Als Hommage an die Wiener Moderne ist sie eine besondere Verbindung von Kunst und Fashion.

„Wir wollen Palmers zu einer internationalen Fashion-Brand entwickeln und wir sind auf dem besten Weg dorthin“, so CEO Marc Wieser zuversichtlich.

Seit der Übernahme durch die neuen Eigentümer ist das Unternehmen auf klarem Erfolgskurs. Neben Expansionsstrategie und neuen Kollektionen wurde auch die Digitalisierungsstrategie überarbeitet und dabei ein neuer Online-Shop und eine neue Social-Media Strategie geschaffen. Weiters wurde die Palmers Münze einem feinen Relaunch unterzogen, um sie hochwertiger und digital auslesbar zu gestalten.

Im Markenverständnis wird Palmers in Zukunft authentischer wirken. Das Unternehmen will diese Authentizität auch seinen Kundinnen und Kunden vermitteln. Die Liebe zur Marke Palmers und die Verbindung mit seinen Kundinnen und Kunden stehen für die Eigentümer im Vordergrund.

