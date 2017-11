MNX Global Logistics erwirbt spezialisierten Gesundheitslogistiker Logical Freight Solutions

MNX Global Logistics hat Logical Freight Solutions P/L (LFS) erworben, einen internationalen Anbieter von Logistiklösungen.

LFS wurde 1994 in Melbourne (Australien) gegründet und bedient die Branche der Gesundheitsversorgung, darunter Biowissenschaften, Agrarbio, Diagnose, Therapie, Proteomik, Medizingeräte, Mikrobiologie, Genomik, Chemikalien, Radiopharmaka, Instrumente, Ersatzteile und Verbrauchsstoffe. LFS verfügt über Niederlassungen in Australien, Neuseeland, Singapur, Hongkong, Taiwan und den USA.

„Das Tempo des Wachstums in der auf den Patienten zugeschnittenen Medizin, mit ihren strikten Ansprüchen an klimatisierten Transport und zeitgerechte Lieferung, stärkt die Rolle, welche spezialisierte Logistikanbieter mit präzisen Zeiten in den Branchen Biowissenschaften und Gesundheitsversorgung weiterhin spielen werden“, sagte Paul J. Martins, CEO von MNX. „LFS ist wie wir auf den Kunden konzentriert und hat dieselbe Reichweite. Mit dieser Kombination können Neukunden und Bestandskunden eine erweiterte Palette der Logistikdienstleistungen genießen, welche speziell auf die weltweiten Branchen Gesundheitsversorgung, Biowissenschaften und Medizingeräte zugeschnitten sind.“

Steve Cheetham, CEO von LFS, ist vom Potenzial der zusammengeführten Unternehmen begeistert.

„Logical Freight Solutions hat stetig eine Infrastruktur und Fachkompetenz aufgebaut, welche unseren Kunden echten Service von Tür zu Tür bereitstellt, vom internationalen Zulieferer bis zum Endverbraucher“, sagte Steve Cheetham. „Das Zusammenwirken mit MNX fördert unser Wachstum und Dienstangebot in neuen Regionen und eröffnet unseren Kunden Zugang zu einer ganzen Palette der Logistikdienstleistungen und neuer Techniken.“

Dieser Erwerb ist Teil einer Reihe strategischer Maßnahmen, um das globale Wachstum voranzutreiben und Kunden in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Biowissenschaften herausragenden Service zu bieten. MNX ist mit den erweiterten Kapazitäten in der Lage, Kunden zu unterstützen, welche in der gesamten Region Asien-Pazifik und weltweit wachsen möchten.

