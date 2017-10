Rhenus mietet weitere Fläche im Industriepark Rurtal in Hückelhoven

Die Rhenus-Gruppe, ein weltweit operierender Logistikdienstleister, hat nun die gesamte Fläche der vom Projektentwickler Panattoni Europe errichteten Logistikimmobilie mit 120.000 Quadratmetern im Industriepark Rurtal bei Hückelhoven angemietet. Rhenus wird einen Standort für Kunden aus Industrie und Handel eröffnen und erweitert somit das bestehende Standortnetzwerk an Multi-User-Anlagen im Bereich Warehousing Solutions.

Bereits im Juni 2017 entschied sich Rhenus für die Anmietung von 40.000 Quadratmetern im Industriepark Rurtal. Nun mietet Rhenus eine weitere Fläche von 80.000 Quadratmetern an. Somit ist die Immobilie mit einer Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern voll vermietet. Für Thomas Brand, Mitglied der Geschäftsleitung Rhenus Warehousing Solutions, sprechen insbesondere die Standortvorteile für die Anmietung: „Die geografische Lage ist ideal, um unser Netzwerk in Nordrhein-Westfalen auszubauen. Außerdem ist das Einzugsgebiet Mönchengladbach und die Nähe zur holländischen Grenze von Vorteil. Wir sehen am Standort durchaus das Potenzial die benötigten Mitarbeiter zu rekrutieren. Unser wachsendes Kundengeschäft hat uns dazu bewogen, die gesamte Fläche anzumieten.“ Udo Brüggemann von Projecta Consult hat Rhenus bei der Anmietung beraten.

Panattoni hatte das Logistikzentrum mit insgesamt mehr als 120.000 Quadratmetern konzeptionell als sogenannte Multi-User-Anlage ausgelegt und entwickelt. Fred-Markus Bohne, Managing Partner von Panattoni, sieht in der Vollvermietung an Rhenus eine Bestätigung: „Dieses moderne Logistikzentrum ist für die Stadt und für den Investor ein gelungenes Projekt. Die Vollvermietung des Logistikzentrums an Rhenus, einen renommierten weltweit agierenden Logistikdienstleister, sagt etwas über die Qualität des Standorts und der Immobilie aus.“

Bernd Jansen, Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, kommentierte die erfolgreiche Vermietung an Rhenus so: „Wir freuen uns über das große Interesse an unserer Region als Logistikstandort. Ein Beweis dafür ist die schnelle Nachvermietung an Rhenus, welche das Logistikzentrum stärkt und Arbeitsplätze entstehen lässt.“

Quelle: Panattoni

Quelle: mylogistics.net