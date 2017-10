Schlüsselpositionen bei MAN Truck & Bus Deutschland bestätigt

Der Aufsichtsrat der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH unter Vorsitz von Heinz-Jürgen Löw, Vorstand Sales & Marketing der MAN Truck & Bus AG, verlängerte die Bestellung von Holger Mandel zum Mitglied und Vorsitzenden der Geschäftsführung der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH vorzeitig um weitere drei Jahre bis Ende April 2021.

Holger Mandel übernahm im Mai 2015 die Verantwortung für die MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Davor war er innerhalb des VW-Konzerns bei der Volkswagen Financial Services AG für den Aufbau und die Führung der globalen Truck & Bus Dienstleistungsaktivitäten verantwortlich. In den vergangenen zwei Jahren setzte Holger Mandel erfolgreich die Neuorganisation des MAN-Deutschlandvertriebs um. Die vorzeitige Vertragsverlängerung signalisiert nun ausgeprägte Konstanz in Richtung Kunden und MAN-Servicepartner, aber auch an die rund 4 600 Mitarbeiter der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH.

Ebenso verlängerte der Aufsichtsrat die Bestellung von Christopher Kunstmann zum Mitglied der Geschäftsführung für den Bereich Finanzen bis Mitte 2020.

Neu bestellte der Aufsichtsrat ab 1. November 2017 Marc Appelt zum Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Gesellschaft. Er folgt Michael Groß, der in der MAN Truck & Bus AG die neu geschaffene Stelle „Personal Zentralfunktionen & Standort München“ übernimmt.

„Wir freuen uns, dass die deutsche Vertriebsgesellschaft unter der Führung von Holger Mandel den Absatz wie auch den Marktanteil kontinuierlich ausbaut und er nun auch weiterhin diese wichtige Position besetzt. Der Aufsichtsrat bedankt sich für die hervorragende Arbeit und wünscht Holger Mandel, Christopher Kunstmann, Marc Appelt und Michael Groß viel Erfolg bei den künftigen Aufgaben“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Heinz-Jürgen Löw.

Quelle/Bildquelle: MAN

Quelle: mylogistics.net