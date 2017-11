Spatenstich für Leiner-Logistikterminal in Linz Leonding

Mit dem Spatenstich des neuen Service- und Dienstleistungscenters für Westösterreich am Standort Kornstraße 3 in Linz Leonding leitete Dr. Gunnar George, CEO der Rudolf Leiner Ges.m.b.H, am 13. November in Anwesenheit von Bürgermeister Mag. Walter Brunner und den Projektverantwortlichen offiziell die Bauarbeiten für das mit 13 Mio. Euro budgetierte Projekt ein.

Auf einer Grundstücksfläche von 26.500 m² entsteht in den nächsten Monaten ein Service- und Dienstleistungscenter für die Möbelhäuser kika, Leiner und lipo. Für die An- und Auslieferung sowie Abholprozesse stehen künftig circa 10.000 Europalettenplätze und 45 Ladetore auf einer Lagerfläche von 12.281 m² zur Verfügung. Modernste Lagerausstattung und EDV-Systeme sorgen dann für einen optimierten und nachhaltigen logistischen Ablauf.

Das Objekt schafft Platz für 50 Lkw-Touren mit 100 Monteuren und 20 Lagermitarbeitern sowie 501 m² Bürofläche für 30 kaufmännische Angestellte. Neben einer Zentralisierung des Kundenservices, der Tourenplanung und das Einführen einer neu errichteten Schulungs- und Monteur-Akademie sollen die bereits im Servicecenter Graz eingeführten und praxisbewährten Standards zu einer deutlich verbesserten Betreuung der Kunden führen.

Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistungsspitze von 200KWP mit anschließender Eigennutzung der gewonnenen Energie, das Einbringen höherer Dämmwerte in die Außenfassade und Kompletteinbau energieeffizienter LED-Beleuchtungen auf dem kompletten Areal bekräftigen den umweltbewussten Umgang mit den immer knapper werdenden Ressourcen.

„Die Nähe des zukünftigen Servicecenters zur Landeshauptstadt Linz ermöglicht den Kunden effiziente und rasche Abholungen der neuen Einrichtungsgegenstände. Zum 1A-Standort des Servicecenters zählt auch die Lage an der Westautobahn“, schreibt die Firma Rudolf Leiner in einer Presseaussendung.

www.leiner.at

Quelle: oevz.com