TransPoland 2017: Saloodo! ab sofort für Frachtführer in Polen verfügbar

Die digitale Frachtplattform Saloodo! treibt ihre Expansion kontinuierlich voran. Nächster Halt: Polen.

Hier präsentiert sich das 2016 von DHL gegründete Start-up auf der Messe TransPoland Translogistica 2017 in Warschau. Vom 8. bis 11. November zeigt Saloodo! am Stand E13 in Halle 3 die Zukunft des Transportgeschäfts. Gleich am Eröffnungstag der Messe, am 8. November um 12:20 Uhr, präsentiert das Unternehmen im Discussion Forum 1 schnellere, digitale Wege für das Transportgeschäft. Spediteure können sich direkt auf der Messe für die Frachtplattform registrieren. Saloodo! ist für Transportunternehmen kostenlos und ab sofort auch in polnischer Sprache verfügbar!

Mehr als nur eine Frachtenbörse

Spediteure finden bei Saloodo! internationale Transportaufträge aus erster Hand von zurzeit über 9000 Versendern, um so die Kapazitäten ihrer Fahrzeuge optimal auszulasten. Doch im Gegensatz zu klassischen Frachtenbörsen geht Saloodo! noch einige Schritte weiter: Die Frachtplattform bietet eine leistungsfähige digitale End-to-End-Komplettlösung, die die Beauftragung und Abwicklung von Transporten vereinfacht und so die Effizienz des gesamten Transportprozesses steigert.

Auch Transportunternehmen bietet Saloodo! innovative Funktionen, die ihren Geschäftsalltag effizienter und einfacher machen. So hilft der auf Echtzeitdaten und eigens entwickelten Algorithmen basierende, dynamische Transportpreiskalkulator Spediteuren dabei, ihre Transportangebote wettbewerbsfähiger zu gestalten.

Fahrer werden über die innovative, auch in Polnisch verfügbare, Saloodo! Fahrer App sofort informiert, welcher Auftrag übernommen werden soll. Alle notwendigen Informationen zu den anstehenden Touren landen direkt auf dem Smartphone. Auch Abliefernachweise, Palettenbelege, Rechnungen sowie eventuelle Schäden an der Ladung können direkt in der App dokumentiert werden. Mit Saloodo! wird die gesamte Transportabwicklung digital abgebildet und gesteuert, einschließlich LKW-Tracking, Verwaltung der Frachtdokumente, Rechnungsstellung und Bezahlung. Denn: Saloodo! ist auch der Vertrags- und Ansprechpartner. Dadurch profitieren Transportunternehmen von kurzen Zahlungszielen mit einer Rechnungsbegleichung innerhalb von nur 14 Tagen.

Viele gute Gründe, um auf den Saloodo! Stand E13 in Halle 3 zu kommen und die Zukunft des Transportgeschäfts kennen zu lernen.

Quelle: DHL - Deutsche Post