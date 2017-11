Zukunft Elektromobilität: DOPPLER Gruppe beginnt Rollout von Schnellladeeinrichtungen

Wir sehen Strom als Herausforderung und Chance der Mobilität und möchten das Schnellladen zu einer Kernkompetenz und einem erfolgreichen, profitablen Geschäftsmodell entwickeln

Franz Joseph Doppler, Firmeneigentümer Doppler Gruppe

Der größte private Tankstellenbetreiber Österreichs, die DOPPLER Gruppe aus Wels, forciert die Sparte Elektromobilität und stattet drei Tankstellen in Oberösterreich mit Schnellladestationen aus. Mit diesen neuen Schnellladesäulen ist es möglich, E-Autos in nur 30 Minuten bis zu 80% zu laden. „Wir sehen Strom als Herausforderung und Chance der Mobilität und möchten das Schnellladen zu einer Kernkompetenz und einem erfolgreichen, profitablen Geschäftsmodell entwickeln“, so Firmeneigentümer Franz Joseph Doppler.

