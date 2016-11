Der eCommerce Logistik-Day steht vor der Tür – Wo liegt die Zukunft?

Was will eigentlich der Kunde? Um der dynamischen Entwicklung mit eigenen Konzepten zu begegnen, will der eCommerce Logistik-Day am 10. November 2016 Denkanstöße geben.

Der dynamische eCommerce/MultiChannel revolutioniert die Logistik. Präsentationen von der Intralogistik in den Paketfabriken, der „Letzten Meile“ bis hin zur professionellen Retourenbearbeitung. Hochqualifizierte Experten werden die einzelnen logistischen Themen am eCommerce Logistik-Day fachkundig beleuchten und im Rahmen von Podiumsdiskussionen aus diversen Blickwinkeln betrachten.

Referenten von namhaften Unternehmen wie Ikea Österreich, Kaiser+Kraft Europe, DHL Paket Austria, AllyouneedFresh, Tiramizoo, BLG Logistics, Swisslog, KNAPP, Wirecard, GS1 Austria werden Best-Practice-Lösungen aufzeigen.

Agenda

Aktuelle Trends im eCommerce / MultiChannel Bernd Kratz , Gesellschafter, Institut des Interaktiven Handels GmbH, D-Berlin, Managing Director, EMA GmbH – Executive Management Advisors

eCommerce – das Kundenerlebnis endet nicht am Buy-Button Stephan Grad , CEO & Managing Director, A-COMMERCE, A-Wien

Innovationen / Automatisierung / Robotic in den „Paketfabriken“ Roland Martin , Global Marktet Leader eCommerce & Retail, Warehouse and Distribution Solutions, Swisslog AG, CH-BuchsGlobal Christoph Lafer, Head of Systems Engineering, General Retail Solutions eCommerce Knapp AG

Automatisierung der Intralogistik oder doch lieber manuell? Andreas Krüger, Managing Director, KAISER + KRAFT EUROPA GmbH, D-Stuttgart

Die letzte Meile Günter Birnstingl, Managing Director, DHL Paket (Austria) GmbH, A-Wien

Next Day war gestern – Same Day ist die Zukunft Michael Löhr , Founder und Managing Director, Tiramizoo GmbH, D-München

Omnichannel aus Kundensicht – Herausforderung für den Handel Sebastian Knisch, Omnichannel Manager, IKEA Group Austria.

Die Logistik von Lebensmitteln im eCommerce Jens Drubel , Geschäftsführender Gesellschafter, allyouneedfresh.de, D-Berlin Daniel Friesenecker , Geschäftsführer, Friedacon Online Consulting

Datenverkehr im Online-Handel: Einfach und sicher Alexander Peterlik, Business Development Manager, GS1 Austria GmbH Roland Toch, Managing Director, Wirecard Central Eastern Europe GmbH

Retouren sind fester Bestandteil des eCommerce! – Eine professio-nelle, schnelle und kostengünstige Retourenabwicklung sind somit ein „must have“ Danilo Georg , Director Operations und Vanessa Claessens, Business Development, BLG Handelslogistik GmbH, D-Bremen – Träger des Deutschen-Logistik-Preises 2015 und ELA-Awards 2016 für das Retourenkonzept Stargates)



Im Anschluss besteht die Möglichkeit der Besichtigung des neuen DHL-Hub und im Vorfeld die Besichtigung eines DHL-Paketkopters. Sichern Sie sich Ihr Ticket und holen Sie sich Ihren Informationsvorsprung. Programm und Anmeldung unter: https://at.xing-events.com/UPNPTPZ.html

Wann: 10.11.2016, 09:00 -17:00 Uhr

Wo: Vienna Twin Tower Conference Center, Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien

