Dialog zwischen Sebastian Kurz und REWE International AG-Chef Frank Hensel im Handelsverband

Am 28.3.2017 lud der österreichische Handelsverband zum Dialog zwischen Politik und Handel in die Albert Hall in Wien.

Bundesminister Sebastian Kurz und REWE International AG Vorstandsvorsitzender Frank Hensel sprachen vor knapp 200 geladenen Gästen über die Herausforderungen für den österreichischen Handelsstandort. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Handelsverband Geschäftsführer Rainer Will.

Einen ausführlichen Nachbericht sowie druckfähige Pressefotos finden Sie unter: www.handelsverband.at/handelszone2017

