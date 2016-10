eCommerce Logistik-Day“ – Revolution im dynamischen MultiChannel

In Zeiten des digitalen Wandels muss der Handel in Österreich in neuen Denkmustern agieren, um der dynamischen Entwicklung des e-Commerce-Marktes mit eigenen Konzepten Paroli zu bieten. Der Logistik kommt dabei eine entscheidende Rolle zu.

Der eCommerce Logistik Day am 10. November im Twin Conference Center in Wien wird Denkanstöße geben, welche Intralogistik- und Automatisierungsstrategien, welche IT- und Paymentlösungen und welche Strategien in der Versand- und Retourenabwicklung gut zu bestehenden Geschäftsmodellen sowie neuen Firmenphilosophien passen. Referenten namhafter Handelsunternehmen wie KAISER+KRAFT Europe und IKEA Österreich liefern Erfolgsrezepte und zeigen erprobte Best-Practice-Lösungen auf.

Die vom Institut des Interaktiven Handels (IDIH) in Kooperation mit DHL Paket (Austria) GmbH, EMA GmbH – Executive Management Advisors und dem Fachmedium LOGISTIK express initiierte Veranstaltung richtet

sich an Unternehmer, e-Commerce-Strategen und Start-up-Unternehmen, die das Ziel verfolgen, erfolgreich im Online- und MultiChannel-Handel Fuß zu fassen.

Sichern Sie sich Ihr Ticket und holen Sie sich viele Praxistipps. Im Anschluss besteht die Möglichkeit der Besichtigung des neuen DHL-Hub.

Agenda und Anmeldung:

http://www.logistik-express.com/ecommerce-logistik-day/

https://at.xing-events.com/UPNPTPZ.html

Datum: 10.11.2016, 08:30 – 17:00 Uhr

Ort: Vienna Twin Towers Konferenz Center, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Markus Jaklitsch

Medieninhaber und Herausgeber

T: +43(0)676 7035206

E: info @ logistik-express.at

LOGISTIK express – Fachzeitschrift & Newsportal