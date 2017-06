Erstmals mehr als 1.000 Lkw-Fahrer bei Hödlmayr International

Erstmals in der Firmengeschichte sind bei Hödlmayr International konzernweit mehr als 1.000 Lkw-Fahrer für den Fahrzeuglogistik-Spezialisten im Einsatz. „Jeder einzelne Mitarbeiter leistet einen wertvollen Beitrag zum Betriebserfolg – allen voran die Lkw-Fahrer, denn sie stellen unsere Visitenkarte dar“, betont CEO Johannes Hödlmayr.

„Die Piloten der Straße“, wie der Unternehmer seine Fahrer gerne nennt, zeichnen sich durch besondere Qualifikationen aus, die weit mehr als den reinen Transport beinhalten. „Das Laden und Entladen unserer hochwertigen Güter – bei jeder Witterung – ist beispielsweise eine enorme Herausforderung, die entsprechende Spezialkenntnisse voraussetzt“, erklärt Johannes Hödlmayr.

Die Basis einer Mitarbeit als Hödlmayr-Fahrer bildet eine vierwöchige Grundausbildung, bei der die Kandidaten sowohl theoretisch als auch praktisch intern ausgebildet werden. Darüber hinaus gibt es laufend Trainings zu berufsrelevanten Themen, wie etwa Ladungssicherung oder Eco-Driving. Zudem investiert Hödlmayr an jedem Standort in eigene Fahrertrainer, die sich in ihrer Arbeitszeit der Unterstützung der Fahrer im täglichen Tun und damit der Verbesserung der Qualität und Arbeitssicherheit widmen. „Die Lehrausbildung zum Berufskraftfahrer – wie wir sie im Unternehmen bereits seit 29 Jahren anbieten – dauert drei Jahre und ist äußert anspruchsvoll“, ergänzt Johannes Hödlmayr.

Die Lkw-Fahrer von Hödlmayr, die mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter darstellen, legen jährlich rund 91 Mio. Kilometer zurück. Das entspricht einer Fahrtstrecke 237 Mal zum Mond.

Hödlmayr International AG mit Firmensitz in Schwertberg in Oberösterreich ist ein international tätiges Familienunternehmen mit der Kernkompetenz „Fahrzeuglogistik“. Das Leistungsspektrum spezialisiert sich auf die gesamte Supply Chain von der Übernahme der Fahrzeuge ab Werk oder Eingangshafen bis hin zur Anlieferung zum Fahrzeughändler oder Flottenbesitzer. Neben der Steuerung einer der größten Transportflotten in Europa besitzt die Gruppe ein europäisches Netzwerk von Logistikzentren, in denen die Fahrzeuge für die lokalen und regionalen Märkte aufbereitet werden.

Kennzahlen Hödlmayr Gruppe im Jahr 2016:

Mitarbeiter 1.800 Transportierte Fahrzeuge 1.750.000 Fuhrpark 740 Autotransporter Ganzzugsysteme 15 Gesamtlagerfläche 50.000 Stellplätze Releasing Leistung 1.200.000 Fahrzeuge Umsatz 2016 265 Mio. Euro

Quelle: oevz.com