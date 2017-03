ESA Logistics eröffnet ein neues Lager in Tuchomerice

Der Anfang März eröffnete Standort in Tuchomerice liegt in der Nähe von Prag und bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung. Das Lager umfasst eine Gesamtfläche von 4.000 m² mit einer Kapazität für 4.000 Paletten im Bereich Trockengut. Das Objekt als solches dient zur Betreuung eines wichtigen Großkunden.

Die ESA-Gruppe ist eines der führenden Logistikunternehmen mit Präsenzen in vier Ländern Mitteleuropas (CZ, SK, PL, HU). Gegenwärtig werden ungefähr 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der strategische Partner Hitachi Transport System, Ltd. (HTS) ist ein weltweit tätiges japanisches Unternehmen in der Transport- und Logistikbranche. Aktuell betreibt ESA eine Lagerfläche von mehr als 113.000 m².

www.esa-logistics.eu

Quelle: oevz.com