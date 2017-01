KNAPP Coding Contest 2017 – Programmierwettbewerb für Schüler und Studenten

KNAPP Coding Contest 2017 – Jetzt anmelden!

Beim 6. KNAPP Coding Contest tüfteln Schüler und Studenten am 10. März 2017 wieder an einer Programmieraufgabe aus der Logistik und wetteifern um attraktive Preisgelder und begehrte Praktikumsplätze.

Meet the challenge – unter diesem Motto lädt die KNAPP AG bereits zum 6. Mal zum Coding Contest in das Headquarter nach Hart bei Graz. Beim Programmierwettbewerb können IT-Talente ihr Können zeigen und ihr Wissen praktisch anwenden. „KNAPP ist Spezialist für Lagerautomation und Lagerlogistik und zählt mit mehr als 600 Mitarbeitern im Softwarebereich zu den größten steirischen IT-Arbeitgebern. Mit diesem Wettbewerb wollen wir Schüler und Studenten, die eine IT-Ausbildung absolvieren, für die vielseitigen Aufgaben in der Logistik begeistern“, erklärt Ingo Spörk, Personalleiter bei KNAPP.

Jeder Teilnehmer ist ein Gewinner

Rund 400 Teilnehmer aus mehreren Bundesländern stellten sich mit der richtigen Portion Ehrgeiz in den letzten fünf Jahren der Challenge. Beim Wettbewerb im letzten Jahr hatten die Teilnehmer die Aufgabe ein Software-Modul zur Optimierung von Warenbewegungen zu entwickeln, das eine rasche Auftragsbearbeitung und Auslieferung an den Kunden ermöglicht. Auch beim Coding Contest 2017 kann die Lösung wahlweise in den Programmiersprachen C# oder Java an den eigenen Notebooks erarbeitet werden.

Der Wettbewerb bietet nicht nur attraktive Preisgelder, sondern ist auch ein Sprungbrett ins Unternehmen. „KNAPP zählt zu den Global Playern in der Intralogistik. Viele Teilnehmer nutzen die Chance über Praktika oder Teilzeitjobs erste Berufserfahrungen zu sammeln. Gerne unterstützen wir auch bei Projekt- und Diplomarbeiten“, so Spörk.

Siegerehrung und Chill-out

Die besten Drei erhalten Preisgelder in der Höhe von 1.500,-, 1.250,- und 1.000,- Euro. Über die Schecks und weitere Sachpreise freuten sich schon Teilnehmer von der TU Graz und Wien, von den HTLs Kaindorf und Pinkafeld oder von der FH JOANNEUM Kapfenberg. Unter den Top 10 befanden sich auch Schüler von der HTL Villach und HTL BULME Graz-Gösting. Mit einem Sachpreis wird auch die Ausbildungsstätte mit den besten teilnehmenden Schülern und Studenten prämiert.

Nach dem Programmieren können sich die Coding Contest-Teilnehmer an der Beer & Burger-Bar stärken und im Anschluss an die Siegerehrung mit den KNAPP Software-Experten über die Aufgabe fachsimpeln, oder sich über Karrierewege bei KNAPP informieren. Wer möchte, kann einen Einblick gewinnen, wie ein modernes Logistikzentrum entsteht und welche Technologien dafür sorgen, dass Logistikabläufe reibungslos funktionieren.

Online-Anmeldung unter coding-contest.at

Die Aufgabe vom Vorjahr finden IT-Begeisterte mit entsprechenden Instructions und einer Sandbox unter www.coding-contest.at. Mitmachen können Interessierte ab 16 Jahren. Bei der Online-Anmeldung können die Teilnehmer auswählen, ob sie die Aufgabe in Java oder C# lösen möchten. Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2017.

Über KNAPP

Die KNAPP AG ist ein international tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Lagerautomation und Lagerlogistik. Über 1.700 aktive Systeme in mehr als 60 Ländern machen KiSoft – KNAPP integrated Software – zu einer der führenden Softwarelösungen.

Gegründet 1952, beschäftigt KNAPP heute über 3.000 Mitarbeiter, davon mehr als 600 im Bereich Software und zählt somit zu den größten steirischen IT-Arbeitgebern. KNAPP ist mit 35 Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit vertreten. Software-Experten befinden sich in allen Niederlassungen, wobei sich die Softwareentwicklung auf die Standorte Graz, Leoben, Bielefeld (Deutschland) und Åstorp (Schweden) konzentriert. KNAPP bietet als Arbeitgeber hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich Fach- und Führungskarrieren sowie weltweit interessante Auslandstätigkeiten und zahlreiche Mitarbeiterbenefits wie beispielsweise eine eigene Ausbildung- und Weiterbildungsakademie, Gesundheits- und Vitalprogramme, eine betriebliche Kinderbetreuung, ein eigenes Werksrestaurant und vieles mehr.

Margit Wögerer, Mag.

Head of Marketing



KNAPP AG

Guenter-Knapp-Str. 5-7

8075 Hart bei Graz, Austria

Phone: +43 5 04952-2501

margit.woegerer@knapp.com

www.knapp.com