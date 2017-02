Mit Weltpremiere und Wellpappkompetenz: Mosca auf der CCE

Mosca präsentiert neue Umreifungsmaschine UCB

SoniXs Ultraschalltechnologie erstmals auch für Wellpapp-Inline-Umreifung

SoniXs TRC mit bis zu fünfseitiger Produktausrichtung

Auf der CCE, der einzigen spezialisierten Fachmesse für innovative Technologien für die Wellpappe- und Faltschachtelproduktion in Europa, präsentiert die Mosca GmbH mit der Umreifungsmaschine Universal Corrugated Bundler (UCB) eine Weltpremiere für die Wellpappsparte. Die UCB erweitert das bisherige Wellpapp-Portfolio der Inline-Umreifungsmaschinen. Neben der Premiere stehen auf dem Stand 920 in Halle B5, mit der UATRI-2 XT sowie der SoniXs TRC-6, Weiterentwicklungen bewährter Umreifungsmaschinen im Mittelpunkt.

Mit der UCB präsentiert Mosca in München eine Weltneuheit. Die Querumreifungsmaschine erweitert das bisherige Portfolio für Wellpappprodukte und ist besonders für komplexe Produkte und häufig wechselnde Produktgrößen geeignet. So können Produktformate als Rezeptur gespeichert und bei Bedarf auf einem Touchpanel abgerufen werden. Als zweites High-End-Produkt wird auf der CCE die UATRI-2 XT mit neuem Verschweißaggregat präsentiert. Die vollautomatische Inline-Umreifungsmaschine ist jetzt mit der Mosca-eigenen SoniXs Ultraschalltechnologie ausgestattet. Damit ist diese Schweißtechnik erstmals für die Wellpapp-Inline-Umreifungsbranche erhältlich. Das Verfahren, Wellpappe inline, also in Ausrichtung der Welle, zu umreifen, geht ebenfalls auf die Umreifungsexperten von Mosca zurück. Auch bei der SoniXs TRC-6 setzen die Waldbrunner Umreifungsspezialisten auf Ultraschallverschweißung. Die vollautomatische Maschine ist seit neuestem auch optional mit Seitenausrichter erhältlich, damit ist eine bis zu fünfseitige sichere Ausrichtung möglich.

Individuelle Umreifung komplexer Produkte

Die UCB bietet als Querumreifungsmaschine mit Ausrichtstation Herstellern von Wellpappprodukten viel Flexibilität und etliche Möglichkeiten zur Optimierung der Umreifung. So können komplexe Produktformate über ein intuitives Touchpanel als Rezeptur eingespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen werden. Zudem verfügt die Querumreifungsmaschine über die Option zur vollen Netzwerkkommunikation inklusive Remote Monitoring Interface (RMI). Dadurch können über das Netzwerk Rezepturen vom Leitstand aus verwaltet und ausgewählt werden.

Im Gegensatz zu vollautomatischen Umreifungsmaschinen wird die UCB von Hand bedient. Nicht-standardisierte Produkte werden von einem Bediener manuell eingeführt und von der Maschine übernommen. Seitlich angetriebene Transportbänder fördern komplexe Produkte, wie zum Beispiel 4- oder 6-Punkt-Faltschachteln prozesssicher durch die UCB. Die Wellpappprodukte werden bis zu sechsseitig vor der Umreifung arretiert und mit Bandmaterial mit einer Breite von 5 bis 12 mm umreift. Durch optional zwei parallel verfahrende Doppelanschläge können komplexe Produkte sicher und schnell zweifach umreift werden. Die manuelle Bedienung wird durch die Automatische Taktratenregelung (ATR) unterstützt. Mit ihr gleicht sich das Tempo der Umreifungsmaschine an das Tempo des Bedieners an und schont Maschinenteile vor Verschleiß. Befindet sich die Maschine im Leerlauf, schaltet sie sich nach einer einstellbaren Zeit in den Standby-Modus.

Die UCB überzeugt neben der Möglichkeit zur Umreifung nicht-standardisierter Produkte mit einer hochwertigen, auf Effizienz ausgerichteten Ausstattung. So ist die Maschine bereits ab Werk CE konform und benötigt keine weiteren Sicherheitsvorrichtungen. Als High-End Maschine verfügt die UCB ausschließlich über elektromechanische Ausrichtungen sowie den bereits tausendfach eingesetzten Bandweg 6. Auch die SoniXs Ultraschalltechnologie gehört zur Standardaustattung. Ein automatischer Doppelabroller mit Bayonettverschluss und die Möglichkeit, die Umreifungsmaschine durch eine elektrische Hubstation schnell und einfach aus dem Gehäuse zu entnehmen, reduzieren zudem Rüst- und Ausfallzeiten.

Wellpappenumreifung mit Ultraschalltechnologie

Die UATRI-2 XT umreift als Inline-Umreifungsmaschine zuverlässig bis zu 30 Wellpappprodukte pro Minute einfach oder zweifach. Auch sie ist bei der Lieferung bereits CE konform. Erstmals ist sie standardmäßig mit SoniXs Ultraschalltechnologie erhältlich. Dadurch können dünnere und somit günstigere Bänder zur Umreifung verwendet werden. Durch die extrem dünnen Bänder reduzieren sich zudem Verletzungen an den Kanten von Wellpappprodukten.

Bei der neuen UATRI-2 XT sind die beiden Schweißaggregate als Stichelaggregate spiegelbildlich aufgebaut. Das hat zur Folge, dass die UATRI-2 XT schmalere Produkte zweifach umreifen kann als frühere Modelle. Angetriebene Bänder am Aggregat schaffen die Voraussetzung für die Umreifung kürzerer Produkte bis 160 mm. Damit eignet sich die neue UATRI-2 XT auch für sehr kleine Produkte.

Fünfseitig ausgerichtet für optimalen Produktschutz

Zuverlässig bei hohen Umreifungsmengen ist die SoniXs TRC-6. Die vollautomatische Maschine aus der EVOLUTION Serie wurde speziell für die Wellpappindustrie mit Fokus auf Effizienz und hohe Verfügbarkeit entwickelt. Die patentierte SoniXs-Technologie, der Standard-6 Bandweg und ein optionaler Doppelabroller sorgen für leichte Bedienbarkeit und minimale Rüstzeiten. So kann der Standard-6 Bandweg im Aggregat einfach und ohne Werkzeuge demontiert sowie wieder zusammengesetzt werden. Damit lässt sich die Maschine zügig Instand halten. Um Produkte künftig noch sicherer zu umreifen, ist die SoniXs TRC-6 jetzt auch mit einem optionalen Seitenausrichter erhältlich. Damit ist eine bis zu fünfseitige, punktgenaue Ausrichtung von Produkten für die Umreifung möglich.

Mosca Umreifungsmaschinen sind auf der CCE in München vom 21. bis 23. März in Halle B5 am Stand 920 zu sehen.

Über die Mosca GmbH

Die Mosca GmbH ist Systemlieferant, Entwickler und Hersteller von qualitativ hochwertigen Umreifungsmaschinen, Umreifungsbändern und Transportgutsicherungssystemen in professionellen und industriellen Anwendungen. Das Maschinenangebot reicht von Universalgeräten mit breitem Einsatzspektrum bis zu vollautomatischen Hochleistungsmaschinen, die sich in jede übergeordnete Automatisierungslinie einbinden lassen. Umreifungsbänder aus PP, PET und PLA produziert die Mosca GmbH in einer der modernsten Anlagen Europas. Moscas internationales Vertriebs-, Service- und Beratungsnetz gewährleistet Kunden globalen Service. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Stammsitz in Waldbrunn zwischen Heidelberg und Heilbronn beschäftigt weltweit an 13 Niederlassungen ca. 850 Mitarbeiter. Mit kontinuierlichen Neuentwicklungen behaupten sich die Umreifungsexperten seit 50 Jahren als Qualitäts- und Technologieführer im Umreifungssektor. In Österreich werden die Maschinen von Mosca von der Gigant Verpackungstechnik GmbH vertrieben. Weitere Informationen im Internet unter www.mosca.com sowie www.gigant.at.

