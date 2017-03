PTV bringt mit Qlik Sense responsive Analysen ins CRM

Die PTV Group mit 700 Mitarbeitern in 20 Niederlassungen auf 5 Kontinenten plant und optimiert weltweit alles, was Menschen und Güter bewegt – Transportrouten, Vertriebsstrukturen, Individualverkehr und öffentlichen Verkehr. Zum Angebot gehören Software, Daten, Content, Consulting und Forschung.

Nachdem Qlik-Technologie bei der PTV Group bereits seit sechs Jahren als Universal-Tool für sämtliche Analyse- und Reporting-Anforderungen im Einsatz ist, plante die Unternehmensgruppe den testweisen Einsatz von Qlik Sense.

Bislang ist QlikView mit rund 30 Business-Apps, die von ca. 200 Mitarbeitern in nahezu allen Abteilungen genutzt werden, im Einsatz. Für die Geschäftsleitung steht ein aggregiertes Board-Reporting zur Verfügung. Nach einem Hinweis von Iodata auf Qlik Sense – insbesondere auf das responsive Design der Lösung und auf die Einbindbarkeit in andere Applikationen – erfolgte der nächste Schritt.

PTV entschied sich zu einem Probestart ins Qlik-Sense-Universum mit einem Testserver mit fünf User-Lizenzen. Da vorhandene Datenmodelle zwischen QlikView und Qlik Sense verwendbar sind, war die Migration unkompliziert möglich. Für ein Proof-of-Concept wurde das Vertriebsreporting ausgewählt: Von der Verkaufschance über die Rechnungsstellung bis hin zur Wartungsprognose und zu offenen Rechnungen ist das Reporting zentraler Anlaufpunkt für über 100 Vertriebsmitarbeiter, ihre Vorgesetzten und – eingebettet in das Board Reporting – für die Geschäftsleitung. Ein großer Fokus liegt auf der Identifikation von besonderen Verkaufschancen in bestimmten Verkaufsbereichen. Die Mitarbeiter können Verkaufschancen nach Betrag und Eintrittswahrscheinlichkeit analysieren, um ihre Vertriebsaktivitäten auf die größten Chancen zu richten. “Qlik Sense ist für uns eine speziell bezüglich Mobilität und Integrationsfähigkeit in Web-Anwendungen gelungene Weiterentwicklung, die wir mittel- bis langfristig großflächig im Unternehmen einsetzen werden.“ so Dennis Ochsenfeld, IT Solutions & Processes, PTV Planung, Transport, Verkehr AG

Qlik Sense-Integration in das Web-CRM der PTV Group

Bislang wurde in QlikView ein Link generiert, mit dem der Anwender die entsprechende Verkaufschance im CRM-System genesisWorld öffnen und bearbeiten kann. Mit Qlik Sense sieht der Vertriebsmitarbeiter auf der Benutzeroberfläche des Web-CRM eine Kachel, „Verkaufschance“, klickt diese an und bekommt als „Fenster im Fenster“ die entsprechende Auswertung angezeigt. Bearbeitungen werden sofort übernommen, sodass jederzeit aktuelle Informationen vorliegen. Besonders positiv bewerteten die Vertriebsmitarbeiter zudem die Visualisierbarkeit der Berichte auf mobilen Endgeräten. “Mitarbeiter können im Web-CRM ganz ohne Systemwechsel sofort Live-Daten abrufen!” freut sich Dennis Ochsenfeld.