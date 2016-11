Runder Geburtstag: 40 Jahre Ennshafen

Der Ennshafen ist der jüngste öffentliche Hafen Österreichs. Das Hafenareal ist gemeinsam mit den angrenzenden Wirtschaftsparks in Niederösterreich und Oberösterreich mit mehr als 350 Hektar Fläche das größte zusammenhängende Industriebaugebiet an der oberen Donau. „Durch zahlreiche Investitionen in Infrastruktur und modernste Technik hat sich der Hafen zu einer trimodalen Logistikdrehscheibe und einem wichtigen Wirtschaftsstandort für die Region entwickelt“, sind sich Wirtschaftslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav und ihr oberösterreichischer Amtskollege Mag. Dr. Michael Strugl, MBA, einig.

Am 16.11.2016 wurde mit „40 Jahre Ennshafen“ ein Jubiläum gefeiert, das im Wirtschaftsbereich in unserer schnelllebigen Zeit seines gleichen sucht. „Dieser Geburtstag bedeutet, dass es den Betreibern gelungen ist, über vier Jahrzehnte hindurch immer am aktuellsten Stand der Technik zu sein und so für Betrieben immer die passenden Angebote zu haben“, zeigt sich Wirtschaftslandesrätin Dr.in Petra Bohuslav beeindruckt. „Dieses große Interesse spiegelt sich auch im ecoplus Wirtschaftspark Ennsdorf wider, der derzeit Heimat für 27 Unternehmen mit rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist.“

Dabei punktet der Wirtschaftspark nicht nur mit einer umfassenden Infrastruktur, zu der unter anderem auch Breitband zählt, sondern natürlich vor allem mit dem Hafenbecken und einem Güterverkehrsterminal mit Roll-on-Roll-off-Anlage. „In Kombination mit der optimalen Anbindung an Westbahn und Westautobahn präsentiert sich der Wirtschaftspark Ennsdorf als einzigartige Verkehrs-Drehscheibe und Logistikknotenpunkt mit trimodalem Umschlag. Das macht ihn besonders interessant für Unternehmen mit großem Handelsvolumen – oder schnellem Handlungsbedarf“, erläutert Landesrätin Dr.in Bohuslav. „Vom Land Niederösterreich wurden bisher rund 23 Millionen Euro in den Ennshafen investiert und die Investitionen zeigen Wirkung: 2015 war der Ennshafen der einzige österreichische öffentliche Hafen, der Umschlagszuwächse verzeichnen konnte.“

Die Ennshafen Oberösterreich GmbH konzentriert ihre Arbeit in den nächsten Jahren auf die Weiterentwicklung des Standortes mit folgender Zielsetzung: „Der gesamte Wirtschaftspark Ennshafen soll weiter nachhaltig ausgebaut und entwickelt werden und eine herausragende österreichweite Bedeutung erlangen. Unter Nutzung öffentlicher Infrastrukturen und dem Engagement privater Investoren wird der Industrie- und Wirtschaftsstandort Ennshafen auch als Bündelungszentrum für den internationalen Güteraustausch zu einer europäischen Logistikdrehscheibe mit trimodaler Verkehrsanbindung ausgebaut. Die nachgelagerte Entwicklung einer Cargo City Enns als großes Logistikzentrum soll zu einer nachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Ennshafen und der stark exportorientierten österreichischen Wirtschaft führen“, unterstreicht Wirtschaftslandesrat Dr. Strugl.aus der Sicht des Bundeslandes Oberösterreich.

Solche Erfolge sind aber nur dann möglich, wenn von der Politik die bestmöglichen Rahmenbedingungen geschaffen werden und ein wirtschaftsfreundliches Klima Investitionen und Betriebsansiedlungen fördert. „Und genau dafür ist das Mostviertel als boomender Wirtschafts- und Technologiestandort bekannt“, freut sich LAbg. Bgm.in Michaela Hinterholzer, stv. ecoplus Aufsichtsratsvorsitzende. „Der Ennshafen und der Wirtschaftspark Ennsdorf fungierten hier als Impulsgeber für die gesamte Region.“

Die Standortvorteile des „Wirtschaftsparks mit dem Hafen,“ wie der ecoplus Wirtschaftspark Ennsdorf genannt wird, haben auch einige internationale Top-Player wie die Firmen Fuchshuber Agrarhandel GmbH, Stein & Co GmbH, die Maitec GmbH, die Johann Neumüller GmbH, die Salvagnini Maschinenbau GmbH.oder auch Lithos Industrial Minerals. „Das jüngste Ansiedlungsprojekt betrifft Österreichs größten Speiseölhersteller, die VFI GmbH, die hier mit einem Investitionsvolumen von rund 12 Millionen Euro eine neue Ölpresse mit den dazugehörigen Silos, Öltanks und Lagerhallen errichtet“, informiert ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki. „Die beeindruckende Entwicklung sowohl des Ennshafens als auch unseres Wirtschaftsparks beweist eindrucksvoll, dass die gesamte Region fit für die Herausforderungen der Zukunft ist.“