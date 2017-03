Vom Flughafen zur Unterkunft: Mietwagen oft viel günstiger als Taxi

Bei Flugreisen stellt sich wohl fast allen Urlaubern die Frage, wie sie am schnellsten und günstigsten vom Flughafen zur gebuchten Unterkunft gelangen. Während der Flughafentransfer bis vor einiger Zeit bei Pauschalreisen im Preis enthalten war, ist das heute nicht mehr überall der Fall. billiger-mietwagen.de hat deshalb Taxipreise an beliebten Urlaubsorten mit den Kosten für einen Mietwagen inkl. Sprit verglichen und teils markante Preisunterschiede zugunsten des Mietwagens festgestellt.

Je weiter der Flughafen vom Urlaubsdomizil entfernt ist, desto teurer ist der Taxitransfer. Günstiger fährt es sich zwar mit dem Shuttle-Bus vom Reiseveranstalter, doch viele Urlauber nehmen lieber etwas mehr Geld in die Hand, um nicht alle Hotels auf der Strecke abklappern zu müssen. Wenn es denn schon etwas teurer wird, kann auch ein Mietwagen eine flexible Alternative sein. „Der Preis für eine einwöchige Fahrzeug-Anmietung ist in vielen Fällen günstiger als die Taxifahrten vom und zum Flughafen. Zusätzlich kann man die Urlaubsregion unabhängig von den öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden“, nennt Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de die wichtigsten Vorteile. Wie stark die Preise in vier beliebten Urlaubsregionen zwischen Taxitransfer und einwöchiger Anmietung variieren, zeigt die nachfolgende Übersicht.

Destination: Mallorca, Flughafen Palma Urlaubsort: Santa Ponsa Entfernung vom Flughafen zum Urlaubsort: 33 km Taxikosten hin und zurück: 57 EUR Mietwagen-Preis inkl. Sprit für Flughafenstrecke: 78,69 EUR Preisunterschied Mietwagen im Vergleich zum Taxi: + 38,05 %

Destination: Mallorca, Flughafen Palma Urlaubsort: Cala Ratjada Entfernung vom Flughafen zum Urlaubsort: 80 km Taxikosten hin und zurück: 132 EUR Mietwagen-Preis inkl. Sprit für Flughafenstrecke: 85,91 EUR Preisunterschied Mietwagen im Vergleich zum Taxi: – 34,92 %

Destination: Mallorca, Flughafen Palma Urlaubsort: Alcudia Entfernung vom Flughafen zum Urlaubsort: 59 km Taxikosten hin und zurück: 98,50 EUR Mietwagen-Preis inkl. Sprit für Flughafenstrecke: 83,51 EUR Preisunterschied Mietwagen im Vergleich zum Taxi: – 15,22 %

Destination: Teneriffa, Flughafen Teneriffa Süd Urlaubsort: Playa las Americas Entfernung vom Flughafen zum Urlaubsort: 17 km Taxikosten hin und zurück: 70 EUR Mietwagen-Preis inkl. Sprit für Flughafenstrecke: 82,60 EUR Preisunterschied Mietwagen im Vergleich zum Taxi: + 18,00 %

Destination: Teneriffa, Flughafen Teneriffa Süd Urlaubsort: Puerto de la Cruz Entfernung vom Flughafen zum Urlaubsort: 86 km Taxikosten hin und zurück: 214 EUR Mietwagen-Preis inkl. Sprit für Flughafenstrecke: 89,10 EUR Preisunterschied Mietwagen im Vergleich zum Taxi: – 58,36 %

Destination: Sardinien, Flughafen Olbia Urlaubsort: Santa Teresa Gallura Entfernung vom Flughafen zum Urlaubsort: 63 km Taxikosten hin und zurück: 245 EUR Mietwagen-Preis inkl. Sprit für Flughafenstrecke: 231,49 EUR Preisunterschied Mietwagen im Vergleich zum Taxi: – 5,51 %

Destination: Sardinien, Flughafen Olbia Urlaubsort: Orosei Entfernung vom Flughafen zum Urlaubsort: 83 km Taxikosten hin und zurück: 285 EUR Mietwagen-Preis inkl. Sprit für Flughafenstrecke: 234,56 EUR Preisunterschied Mietwagen im Vergleich zum Taxi: – 17,70 %

Destination: Algarve, Flughafen Faro Urlaubsort: Lagos Entfernung vom Flughafen zum Urlaubsort: 89 km Taxikosten hin und zurück: 120 EUR Mietwagen-Preis inkl. Sprit für Flughafenstrecke: 114,02 EUR Preisunterschied Mietwagen im Vergleich zum Taxi: – 4,98 %

Die Mietwagenpreise für den Reisezeitraum 17. bis 24. Juni 2017 beziehen sich auf die kleinste Mietwagen-Kategorie mit umfassender Versicherungsleistung, vorteilhafter Tankregelung (voll/voll) sowie Abholung und Rückgabe direkt am Flughafenterminal (kein Shuttle-Service benötigt). Die Taxipreise wurden den Webseiten von Flughäfen, lokalen Taxianbietern und taxi-rechner.de entnommen, die Spritpreise stammen von den Internetseiten benzinpreis.de und adac.de. (PM-ID: 100)

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 13 Jahren Branchenerfahrung und über 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln, Freiburg und Leipzig sorgt das Internetportal für eine transparente und kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen kostenlosen Kundenservice per Telefon. Kürzlich wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote „sehr gut“. Bereits in den vergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 – 2014) als „bester Mietwagenvermittler“.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft