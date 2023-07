Bald Europa-Südamerika-Dienst von Ocean Network Express

Ocean Network Express (ONE) führt den Latin-East-Coast Europe Express (LUX) ein. Der neue wöchentliche Dienst verbindet Europa und das Mittelmeer mit der Ostküste Südamerikas und bietet Verladern und Logistikunternehmen mehr Reichweite, Konnektivität und Flexibilität.

Der LUX wurde entwickelt, um eine wettbewerbsfähige Transitzeit von der Ostküste Südamerikas in Richtung Norden zum Mittelmeer und nach Europa zu ermöglichen. Er bietet den Kunden eine wettbewerbsfähige Alternative zu den bestehenden Produkten auf dem Markt zu bieten, insbesondere für Kühlfracht. Es ist auch der einzige Dienst auf dem Markt, der direkt von Lissabon zur Ostküste Südamerikas fährt.

Die Erstfahrt von LUX beginnt am 16. September in Montevideo mit dem folgenden Rundlauf: Rotterdam – London Gateway – Hamburg – Antwerpen – Lissabon – Algeciras – Santos – Paranagua – Montevideo – Buenos Aires – Itapoa – Paranagua – Santos – Rio De Janeiro – Algeciras – Rotterdam.

Ocean Network Express wurde am 7. Juli 2017 durch die Integration der Liniendienste von Kawasaki Kisen Kaisha („K“ LINE), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) und Nippon Yusen Kaisha (NYK) ins Leben gerufen. Das neue Unternehmen arbeitet von seinem globalen Hauptsitz in Singapur aus und wird von regionalen Standorten in Hongkong, Singapur, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Brasilien unterstützt.

ONE betreibt mehr als 200 Schiffe und bietet ein Netzwerk von über 170 Diensten in 120 Länder und darüber hinaus an. Mit einer Flottengröße von rund 1,52 Mio. TEU ist ONE der siebtgrößte Containertransporteur der Welt. Das Unternehmen ist Mitglied von THE Alliance (THEA), einem weltweiten Konsortium von Reedereien.

www.one-line.com