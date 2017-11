Bassen Logistic unterstützt Kraftfahrer-Initiative für benachteiligte Kinder

Mädchen und Jungen einen schönen und unvergesslichen Tag bereiten: Diese Idee steckt hinter dem „Bewegen mit Herz e.V.“, der 2014 von Kraftfahrern, deren Familien und Freunden gegründet wurde. Jährlich in wechselnden Bundesländern richten Lkw-Fahrer im Sommer für benachteiligte Kinder aus verschiedenen Einrichtungen mit „A Happy Day of Life“ eine Veranstaltung mit Spiel und Spaß aus.

Als Partner hilft auch die Bassen Logistic GmbH aus Bremen bei der Durchführung, die durch ihren Mitarbeiter Reinfried Kampe auf den Verein aufmerksam geworden ist. „Bis zu 100 Lkws holen die Kinder an diesem Tag ab. Wenn sie dann das laute Hupen der Fahrzeuge hören, kennt die Freude keine Grenzen mehr“, erzählt Peter Bassen, geschäftsführender Gesellschafter von Bassen Logistic.

Neben „A Happy Day of Life“ führt der Verein in den Bundesländern noch weitere Aktionen durch, um die Kinder das ganze Jahr über zu begleiten. Den Abschluss stellt ein gemeinsames Weihnachtsfest dar, bei dem Geschenke verteilt werden. „Kinder, die schon an der Sommer-Veranstaltung teilgenommen haben, senden einen Wunschzettel ein. Mithilfe der Unterstützung vom Verein, von den Fahrern und weiteren Partnern möchten wir diese Wünsche zu Weihnachten erfüllen“, gibt Bassen an.

Mit dem Tag „Happy Christmas“ verabschiedet sich der Verein aus dem jeweiligen Bundesland und die Planung für das kommende Jahr startet. „Durch den jährlichen Wechsel erreicht die Aktion Kinder in ganz Deutschland“, führt der Spediteur fort. Bassen Logistic stellt regelmäßig Partnertrucks zur Verfügung und bringt die Mädchen und Jungen zu den verschiedenen Veranstaltungsorten. Spontane und unbürokratische Projekte realisiert „Bewegen mit Herz“ außerdem für in Not geratene Kinder und Familien – vom neuen therapeutischen Wasserspielplatz über den Bau eines Grillplatzes bis hin zur Hochwasserhilfe. Die Schirmherrschaft für den Verein übernehmen die Musiker Simone Oberstein und Johnny Hill sowie „Supertalent“-Gewinner Michael Hirte. Alle wirken zudem aktiv bei den unterschiedlichen Veranstaltungen mit.

Quelle + Bildquelle: Bassen Logistic

