Berufliches Aus für Robert Groiß bei der WienCont

Bei der WienCont Container Terminal Gesellschaft m.b.H., einem Unternehmen der Hafen Wien Gruppe, vollzieht sich in diesen Tagen ein prominenter personeller Abgang. Nach 25-jähriger Betriebszugehörigkeit – darunter in den Funktionen als Verkaufsleiter und Geschäftsführer – scheidet Robert Groiß aus dem Unternehmen aus. In diesem Zusammenhang bedankt er sich in einem Schreiben an die Kunden und Geschäftspartner für die gute Zusammenarbeit – dies verbunden mit der Hoffnung auf ein baldiges berufliches Wiedersehen.

Neben der Stellung als Drehscheibe für die Abwicklung von Ganzzugsverkehren zwischen dem Hafen Wien und den wichtigsten Seehäfen sowie jenen kontinentalen Verkehrsknotenpunkten, die eine Anbindung an die bedeutendsten internationalen Logistikzentren gewährleisten, ist die WienCont im Containerhandel tätig und bietet Zusatzleistungen wie Containerreparatur, Zoll und Trucking an. Das Unternehmen steht seit Jahresbeginn unter der Verantwortung von Geschäftsführer Mag. Georg Wurz und Prokuristin Mag. Waltraud Pamminger als Leiterin Finanzen.

Als Herzstück des Hafen Wien verzeichnete das Containerterminal der WienCont in den letzten Jahren eine durchwegs positive Geschäftsentwicklung. Wurden im Jahr 2010 etwa 320.000 TEU umgeschlagen, so waren es im Jahr 2016 rund 440.000 TEU.

