U.N. Ro-Ro: Neue Antwerpen-Verbindung über Wels

U.N. Ro-Ro, ein Unternehmen, das intermodale Transportdienste für RoRo-Verkehre zwischen der Türkei und Europa anbietet, baut seine Verbindungen und Ziele weiter aus. Ein neuer Bahndienst über Antwerpen verlängert den bestehenden Triest-Wels-Triest-Zug, der seit 2013 in Betrieb ist. Die neue Linie wird zweimal pro Woche in beiden Richtungen bedient. Alle Arten von Sattelaufliegern und 40/45 DC-Containern sowie Tankcontainer werden für den Transport auf dieser Strecke akzeptiert. Mit dem Triest-Wels ISU-Zug können jedoch zunächst nur 40/45 DC-Container, Tankcontainer und Wechselbehälter befördert werden.

Darüber hinaus wurde Nicola Lelli zum Leiter für den Bereich Intermodal bei U.N. Ro-Ro befördert. Er begann seine Karriere in der Bahnlogistik als Projektmanager für den Bahnbetrieb und war im operativen und kaufmännischen Bereich bei mehreren italienischen Eisenbahnunternehmen tätig. Seine internationale Karriere begann in Paris bei der International Union of Railways (2014 – 2016) und wurde bei der Rail Cargo Group in Wien fortgesetzt, wo er zuletzt als Production Manager & Network Coordinator (2016 – 2017) aktiv war. Nicola Lelli hat 2007 sein Studium an der Universität Genua mit einem Master in Transport- und Logistiktechnik abgeschlossen. Neben seiner Muttersprache Italienisch spricht Nicola Lelli fließend Englisch, Spanisch und Französisch.

U.N. Ro-Ro Isletmeleri A.S. mit Sitz in Istanbul betreibt laut eigenen Angaben das größte intermodale Netzwerk entlang der Achse von der Türkei nach Zentral- und Westeuropa und retour. Seine Vermarktung erfolgt unter der Gebot der strikten Neutralität gegenüber den Kunden aus dem Kreis der internationalen Logistikdienstleister, Speditionen und Straßentransporteure. Die von 12 Ro-Ro-Schiffen mit Kapazitäten für 200 – 280 Trailer gebildete Flotte der U.N. Ro-Ro bietet Liniendienste von Istanbul Pendik (eigener Terminal), Istanbul Ambarli und Mersin als Drehscheibe für die Verkehre von / nach Anatolien, Georgien, Aserbaidschan, Irak und Iran nach Triest, Ancona und Toulon. Auf der Bahnachse Triest – Wels werden mehr als 10.152 Trailer befördert. Im gesamten System bewegte U.N. Ro-Ro in der Berichtsperiode rund 250.000 Transporteinheiten.

www.unroro.com.tr

Quelle: oevz.com