Business Breakfast: Rechtssicherheit in der Postbearbeitung & Mailroom Tracking

Die Österreichische Post AG lädt am 10., 17. und 24. Oktober 2017 zum Business Breakfast und Webinar rund um rechtliche Rahmenbedingungen für das Brief- und Pakethandling in der Poststelle und stellt die Software-Lösung „Post Cloud Mailroom Tracking“ vor.

Steigende Dokumentationspflichten in Organisationen verlangen nach innovativen Lösungen, die den Büroalltag effizient unterstützen. Bei der Veranstaltung erhalten Sie neben wertvollen Informationen zur Rechtssicherheit in der Postbearbeitung einen Live-Demo-Eindruck von „Mailroom Tracking“.

Die Software-Lösung vereinfacht die zentrale Erfassung von Sendungen, protokolliert lückenlos den Postlauf sowie den Auslieferungsstatus, stellt die Prozesskette innerhalb des Unternehmens auf Knopfdruck transparent dar und ermöglicht die papierlose, digitale Archivierung der Poststücke inklusive umfangreicher Suchfunktionen.

Erfahren Sie exklusiv im Gespräch mit Experten, welche Vorteile Ihr Unternehmen durch den Einsatz der Komplett-Lösung erzielen kann.

Experten und Gesprächspartner:

Martin Ferger, Leitung Dokumentenlogistik, Post AG

Helmut Dobrovits, Consultant Dokumentenmanagement, Post AG

Astrid Schuhmann, Rechtsexpertin, Post AG

Termine:

1) Graz

Oktober 2017, ab 08.30 Uhr

MP09 „Der schwarze Panther“, Liebenauer Tangente 4, 8041 Graz

2) Salzburg

Oktober 2017, ab 08.30 Uhr

Hotel IMLAUER & Bräu, Rainerstraße 12-14, 5020 Salzburg

3) Webinar

Oktober 2017, 09.15 Uhr

Kompakt, interaktiv und direkt an Ihrem Rechner, Tablet oder Smartphone

Kosten:

Die Teilnahme ist für Interessenten und Kunden kostenlos. Für Mitarbeiter von IT-Anbietern und Beratungsunternehmen verrechnen wir eine Teilnahmegebühr. Wir bitten in diesem Fall um Kontaktaufnahme via dokumentenlogistik@post.at.

Anmeldung:

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme unter www.post.at/mailroomtracking oder per E-Mail an dokumentenlogistik@post.at