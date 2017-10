DHL bleibt Logistikpartner des Gewandhausorchesters

DHL Trade Fair & Events, ein Geschäftsbereich von DHL Global Forwarding, Freight, unterstützt das berühmte Gewandhausorchester auch 2017 wieder als Logistikpartner. Den Auftakt der ausgedehnten Konzerttournee mit 17 Konzerten in Europa und Asien machte das Orchester am 22. Oktober mit einem Konzert in London, das letzte Konzert wird am 17. November in Taipeh stattfinden. Die Tournee ist dem 90. Geburtstag von Herbert Blomstedt gewidmet, der das Orchester als Ehrendirigent leitet.

Zum Repertoire der Konzertreise gehören ausschließlich Werke, die das Gewandhausorchester im Laufe seiner 275-jährigen Geschichte in Leipzig uraufgeführt hat. Dazu zählen Meisterwerke wie „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms, Anton Bruckners 7. Sinfonie in E-Dur, das „Tripelkonzert“ von Ludwig van Beethoven und Franz Schuberts „Große C-Dur-Sinfonie“. Sie werden auf den 17 Konzerten der Reise, von denen alleine vier in Wien und drei in Tokio gespielt werden, in fünf verschiedenen Programmen dargeboten. Solisten sind Leonidas Kavakos (Violine), Gautier Capuçon (Violoncello), Kirill Gerstein (Klavier), Genia Kühmeier (Sopran) und Michael Nagy (Bariton). Begleitet wird das Gewandhausorchester auf seiner Tournee vom Wiener Singverein.

DHL betreut seit über 10 Jahren die logistische Begleitung des Gewandhausorchesters. Rund sechs Tonnen Fracht müssen pünktlich und sicher von einem Spielort zum nächsten gebracht werden – häufig von einem Tag zum nächsten. Darunter sind mehr als hundert wertvolle und empfindliche Musikinstrumente, einige davon einzigartig und unersetzlich. Um die Instrumente vor Schäden zu schützen, werden sie in Containern transportiert, in denen Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad herrschen.

Darüber hinaus kümmert sich DHL auch um den Transport von Notenständern, Garderobe und allem anderen, was die Musiker auf der Konzertreise benötigen und wickelt zudem alle notwendigen Zollformalitäten für das Gewandhausorchester ab.

www.dpdhl.com

Quelle: oevz.com