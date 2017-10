Lufthansa Cargo erweitert Servicepalette für die Pharmabranche

Eine Kooperation im Passivkühlsegment haben in der Vorwoche va-Q-tec, ein führender Anbieter von leistungsstarken thermischen Containern, und Lufthansa Cargo vereinbart. Durch die neue Partnerschaft sind die Container von va-Q-tec ab sofort weltweit an zahlreichen Stationen der Frachtfluglinie erhältlich. So profitieren insbesondere Kunden mit pharmazeutischen Gütern von der Kombination des engmaschigen und weitreichenden Netzwerks von Lufthansa Cargo mit dem fortschrittlichen Container-Mietservice von va-Q-tec.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden künftig die innovativen va-Q-tainer direkt anbieten können. Das breite Portfolio von Lufthansa Cargo wird damit um eine hervorragende Wahl im Passivkühlsegment ergänzt“, sagte Dr. Alexis von Hoensbroech, Vorstand Produkt und Vertrieb von Lufthansa Cargo bei der Unterzeichnung des Vertrags.

Dr. Joachim Kuhn, CEO von va-Q-tec, fügte hinzu: „Unsere thermischen Container mit ihrer überragenden Leistung von fünf Tagen Temperaturkonstanz unter allen realistisch denkbaren Bedingungen sind nun direkt über Lufthansa Cargo erhältlich. Das wirkt sich sehr positiv auf Deutschland als viertgrößtem Pharmamarkt der Welt aus. Wir sind sehr stolz, Lufthansa Cargo als Partner zu gewinnen, der nicht nur stark in Deutschland, sondern auch in Asien, Indien, den USA und Südamerika ist.“

Die hochwertigen Transportcontainer („va-Q-tainer“) ermöglichen temperaturkontrollierte Lösungen für sechs Temperaturbereiche von -70°C bis +25°C in fünf Größen und fassen bis zu zwei US Paletten. Diese fortschrittlichen passiven thermischen Container bieten eine konstante Temperaturkontrolle über mehrere Tage hinweg, ohne dass externe Energiequellen nötig sind. Die preisgekrönte Technologie ermöglicht den sicheren Transport von temperaturempfindlichen Gütern in die ganze Welt.

Mit diesem neuen Angebot setzt Lufthansa Cargo nach dem Beginn der Erweiterung ihres Cool Centers in Frankfurt am Main, der Vorstellung der Weltneuheit „Road Feeder Service Cool“ und der Einführung einer sonnenreflektierenden Spezialfolie für alle temperatursensiblen Sendungen die Offensive im Bereich der Kühlfracht weiter fort.

www.lufthansa-cargo.com; www.va-Q-tec.com

Quelle: oevz.com