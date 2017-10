Digitalisierung und Optimierung in der Transportwirtschaft

Die Firma Quantum lädt zur dritten Runde ihrer Veranstaltungsreihe „Digitalisierung und Optimierung in der Transportlogistik“ nach Hard am Bodensee ein. Die Besucher erwartet ein spannender Tag mit renommierten Referenten aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Unsere Arbeitswelt ändert sich in rasanten Schritten. Mit den Experten diskutieren wir hochaktuelle Fragen: Wohin entwickeln sich die Tourenplanung (gemischter Fuhrpark) und Navigationslösungen? Wie hoch ist der Digitalisierungsgrad in der Branche, was sind die ersten wichtigen Schritte? Wie ist es um die Datenaufbereitung in der Logistik bestellt und wer hat die Datenhoheit? Wie sehen künftige Geschäftsmodelle aus und welche Maßnahmen sollen Unternehmen ergreifen, um zukunftsfähig zu bleiben?

Werfen wir miteinander einen Blick auf die digitale Transformation der Branche. Am Beginn steht eine kontroverse Keynote von Herrn Univ. Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, geschäftsführender Direktor, Lehrstuhl für Logistikmanagement der Universität St. Gallen.

Es folgen Experten der Firmen PTV, Infpro IT Solutions, Xvise, Gebrüder Weiss und Locom. Begleitend zur Expertenrunde findet eine Ausstellung von Lösungsanbietern statt.

Digitalisierung und Optimierung in der Transportlogistik

17.10.2017, 9.00 bis 15.30

Veranstaltungsort ist das „Hotel am See“ Uferstraße 1, 6971 Hard, siehe auch: http://hotelamsee.biz/seminarhaus/

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober, die Anzahl der ist Teilnehmer limitiert. Anmeldungen an: office@quantum-logistics.at