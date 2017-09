eCommerce Logistik-Day, #eComLog17

Was sind die Erwartungen der Kunden im Online-Handel auf der letzten Meile? Wie funktioniert kundenorientierte Logistik?

Seien Sie dabei am 2. eCommerce Logistik-Day am 28.9.17, im Rainers Hotel Vienna. Der LOGISTIK express und das IDIH – Institut des Interaktiven Handels GmbH in Berlin laden zum intensiven Gedankenaustausch. Wie im vergangenen Jahr werden die Logistikprozesse der E-Commerce- und Multichannel-Branche unter die Lupe genommen.