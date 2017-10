Erster bundesweiter Bürolieferdienst für Getränke, Obst und Snacks

Zuverlässigkeit ist der oberste Grundsatz von trinkajo.de, dem ersten bundesweiten Bürolieferdienst. Im Jahr 2016 in Hamburg und Leipzig gestartet, überzeugt trinkajo.de seine Kunden mittlerweile in ganz Deutschland. Durch Technologie, gepaart mit Know-how und Service.

Gerade für Unternehmen mit mehreren Standorten bundesweit: Getränke, Obst und Snacks fürs Büro online zu organisieren lohnt sich.

Die Qualität und der Service veranlassen viele Kunden, das kleinteilige Bestellen bei mehreren verschiedenen Lieferanten aufzugeben. Insbesondere wenn mehrere Filialen oder Niederlassungen beliefert werden sollen, ist die Bestellung des gesamten Bedarfs bei einem Getränkelieferdienst clever, weil das Zeit und Geld spart.

Neben dem Thema Zuverlässigkeit sind es vor allem fünf Punkte, die trinkajo.de-Kunden an ihrem Getränkelieferdienst zu schätzen wissen:

1. Individuelle Sortimentszusammenstellung, auf Wunsch mit regionalen Spezialitäten oder einheitlich über alle Standorte hinweg.

2. Attraktive Rabattstaffeln bei regelmäßigen größeren Bestellungen.

3. Für alle Unternehmensstandorte die gesamte Verpflegung aus einer Hand, von der Lieferung bis zur Rechnung – so lässt sich Komplexität verringern.

4. Effizienz und Prozessoptimierung einerseits, eine persönliche Betreuung andererseits, so automatisiert wie möglich und so persönlich, wie es der Kunde wünscht

5. Über alle Unternehmensstandorte hinweg volle Kostenkontrolle und Transparenz.

trinkajo.de ist ein Start-up der Team Beverage AG. Über ein flächendeckendes Netz an Großhändlern werden Tausende Büros, Gastronomiebetriebe, Tankstellen und Großverbraucher beliefert. Die Vertriebs- und Servicedichte schafft Flexibilität und Kundennähe, die Größe der Einkaufsvolumina ermöglicht attraktive Einkaufskonditionen, von denen trinkajo.de-Kunden profitieren.

