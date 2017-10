Evolution statt Revolution: REICHHART Logistik GmbH präsentiert neues Logo

Zum 50-jährigen Firmenjubiläums präsentiert sich die REICHHART Logistik-Gruppe im weiterentwickelten Corporate Design samt Logo. Modern und zukunftsweisend, gleichzeitig mit Wiedererkennungswert – der neue Unternehmensauftritt vereint Tradition und Vision von REICHHART. Die Anpassung trägt dem kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens in den vergangenen Jahren Rechnung.

„REICHHART entwickelt sich ständig weiter. Deshalb ist es für uns nur logisch, unseren Auftritt entsprechend anzupassen. Damit zeigen wir, dass wir offen für Neues sind und nicht in bestehenden Strukturen verharren. Unser Design haben wir modernisiert, ohne unsere Identität dabei außer Acht zu lassen“, erklärt Michael Jackl, geschäftsführender Gesellschafter von REICHHART. Das Familienunternehmen setzt beim Relaunch des Designs auf Evolution statt Revolution: keine Neuerfindung, sondern eine Weiterentwicklung.

Das Corporate Design verkörpert den Unternehmenscharakter, indem es Vision, Werte und ebenso das Leistungsversprechen von REICHHART deutlich macht. Kompetenz und Leidenschaft, Konsequenz und Fortschritt sowie Loyalität und Disziplin spiegeln sich im neuen Auftritt wider.

Die leuchtende Kernfarbe Rot weckt Assoziationen zu Wärme und Stärke. Sie bildet die Leidenschaft für Logistik als treibende Kraft für die REICHHART Mitarbeiter ab. Professionalität und Kompetenz spiegeln sich im edlen Mitternachtsblau wieder. Gleichzeitig steht es für die Qualitätszusage von REICHHART. Das Hauptelement im weitergedachten Logo stellen drei stilisierte Kreise dar. Sie schlagen die Brücke zum bisherigen Firmenzeichen und vermitteln Dynamik und Bewegung. Zugleich drücken die den Schriftzug umschließenden Formen Loyalität und Verlässlichkeit aus. Der kraftvolle, zentral platzierte Unternehmensname symbolisiert Selbstbewusstsein und Zielstrebigkeit.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum von REICHHART vergangenen Samstag in München stellten die geschäftsführenden Gesellschafter Alexander Reichhart und Michael Jackl das Logo vor. Gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zogen sie einen abgedeckten REICHHART Lkw in die Veranstaltungshalle. Das Fahrzeug mit Lackierung in neuer Farbe und Plane im modernisierten Design enthüllten sie anschließend vor den erwartungsvollen Gästen.

Der Umsetzungsprozess des weiterentwickelten Corporate Designs ist bereits in vollem Gange. Unter anderem präsentiert sich die REICHHART Website in neuer Farbgebung samt Logo.

1967 als Ein-Mann-Unternehmen von Horst Reichhart gegründet, ist REICHHART heute ein Logistikdienstleister mit differenziertem Portfolio. Experten aus Transport-, Kontrakt und digitaler Logistik konzipieren gemeinsam kundenindividuelle, hocheffiziente Logistikkonzepte für alle Ansprüche entlang der Wertschöpfungskette. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt heute knapp 1000 Mitarbeiter an 19 Standorten in Mitteleuropa.