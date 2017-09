Ferros Puig lagert und transportiert mit Software von inconso

Ferros Puig, ein angesehener Fachhändler hochwertiger Stahl- und Eisenwarenprodukte mit Sitz im katalonischen Fornells de la Selva, Spanien, setzt an den zwei Standorten auf die lager- und transportlogistische Systemausstattung durch den Logistiksoftwarespezialisten inconso. Das Unternehmen hat hierzu umfassende Optimierungsmaßnahmen für das Warehouse und Transport Management in Auftrag gegeben, auf deren Bas­is Ferros Puig künftig auf effiziente Prozesse vom Wareneingang bis zur Auslieferung zurückgreift.

Das Tochterunternehmen der Puig Infante Group, die 1869 gegründet wurde, umfasst ein umfangreiches Artikelsortiment für den Bau- und Industriebedarf, das hohen Größen- und Mengenschwankungen unterliegt. Vor diesem Hintergrund erfolgt an den Standorten Fornells de la Selva und Mollet del Vallès (nahe Barcelona) die Einführung einer Systemlandschaft für die standortübergreifende Warensteuerung. Sämtliche Prozesse vom Wareneingang bis zur Kundenbelieferung, auch das Picking per Brückenkran, wickelt Ferros Puig künftig mit dem Warehouse Management Systems inconsoWMS S und dem Transport Management Systems inconsoTMS ab.

Um entlang der gesamten Transport- und Lieferkette weitere Zusatzfunktionen für die Sendungsverfolgung – kurz: Track & Trace – zur Verfügung zu haben, setzt Ferros Puig zusätzlich auf inconsoPOD (Proof of Delivery). Die Cloudlösung ermöglicht Fahrern die Übertragung sämtlicher Auslieferungsaktivitäten bequem per App. In Echtzeit stehen die Daten aus dem inconsoTMS auch für die durchgängige Bestandsverwaltung im inconsoWMS S zur Verfügung, sodass Ferros Puig eine detaillierte Sicht auf sämtliche Warenbewegungen erhält.

Ergänzend dazu liefert inconso die komplette Server-Infrastruktur sowie die mobilen Endgeräte und Drucker, die mitsamt der Softwarelandschaft im Oktober 2017 in Betrieb genommen werden.

Mehr Informationen zu Ferros Puig unter www.ferrospuig.com