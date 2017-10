FMS-Repräsentanzbüro in Wien feierlich eröffnet

Als Maßnahme zur besseren und aktiveren Betreuung des österreichischen Marktes hat die Hamburger Spedition Fr. Meyer’s Sohn (FMS) im Sommer ein Repräsentanzbüro in Wien eröffnet. Das Team unter der Leitung von Philipp Kummer stellte sich am Abend des 12. Oktober offiziell den Kunden und Geschäftspartnern aus dem Forstproduktesektor vor.

Das Wiener Repräsentanzbüro ist auf der 17. Etage im „News Tower“ im 2. Wiener Gemeindebezirk untergebracht. Es betreut im Tagesgeschäft österreichische Importeure und Exporteure aus den Branchen Papier, Holz und Zellstoff und vermeidet dabei jedwede Überschneidung mit den Aktivitäten der ILG Innovative Logistics Group in Linz, einem auf General Cargo spezialisierten Joint Venture von FMS mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Wolfgang Klepatsch und Peter Neuhuber.

FMS-Geschäftsführer Markus Panhauser hob in einer kurzen Ansprache die globale Kompetenz des Unternehmens im Bereich Forstprodukte in Verbindung mit der starken Einkaufskraft und den modernen IT-Lösungen hervor. Im Jahr 2017 erwartet er ein Österreich-Aufkommen von rund 60.000 TEU, wobei in diesem Wert neben den Importen und Exporten auch die „cross trades“ enthalten sind.

Am 15. September 1897 als Ein-Mann-Unternehmen in der Brandswiete in Hamburg gegründet, hat sich Fr. Meyer’s Sohn (FMS) zu einer der zehn führenden Seefrachtspeditionen weltweit und zum globalen Logistikunternehmen in Familienbesitz mit über 50 Standorten in 20 Ländern und 725 Mitarbeitern entwickelt. Vor allem aufgrund der Marktführerschaft in der Papierlogistik wurde FMS zum Weltunternehmen mit rund 750 Mio. Euro Jahresumsatz.

www.fms-logistics.com; www.ilg-logistics.com

Quelle: oevz.com