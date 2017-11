Neue Videoüberwachung erhöht Sicherheit bei Gebrüder Weiss

Beim Lagerumschlag zählt jede Minute. Umso ärgerlicher ist es, wenn bei der Lkw-Beladung Zeit für das Suchen einzelner Colli verloren geht. Vor diesem Hintergrund hat der weltweit agierende Logistikdienstleister Gebrüder Weiss viele seiner Standorte mit Videoüberwachungs-Lösungen ausgestattet. Sie verknüpfen die an den Hallentoren montierten Kameras mit den mobilen Handscannern der Mitarbeiter und der Speditionssoftware.

Damit wird jeder Barcode-Scan zwischen Wareneingang und -ausgang mit Video-Aufnahmen des betreffenden Collis „verheiratet“. Sollte ein Paket später nicht auffindbar sein, lässt sich sein Weg anhand der Paket- oder Sendungsnummer und einer speziellen Auswertungs-Software lückenlos verfolgen und lokalisieren.

Durch diverse Firmenzukäufe des schnell expandierenden Familienunternehmens sind bei Gebrüder Weiss verschiedene Video-Systeme im Einsatz. Die drei jüngsten Installationen an den Standorten Memmingen, Wolfurt und Aldingen stammen einheitlich von DIVIS. Der Technologieanbieter mit Sitz in Bordesholm konnte sich mit der Lösung CargoVIS in den jeweiligen Ausschreibungen gegen den Mitbewerb durchsetzen.

CargoVIS ist bei Gebrüder Weiss rund um die Uhr im Einsatz und speichert die aus Sendungsnummern, Zeitstempeln und Kamerapositionen bestehenden Datensätze in einer lokalen Datenbank ab. Allein in Memmingen wird darauf rund zehnmal pro Tag zugegriffen: Bei rund 500.000 Sendungen mit mehr als 1,5 Mio. Colli pro Jahr kommt es beim Laden immer wieder mal vor, dass Fahrer einzelne Pakete nicht finden können. In diesen Fällen wenden sich die Fahrer an einen Disponenten, der mit Hilfe von CargoVIS sowie der Paket- oder Sendungsnummer die aktuelle Position des gesuchten Colli ermittelt und mit Fotos nachweist.

Die Recherchen beschleunigen aber nicht nur den Warenausgang, sondern klären auch Kunden-Reklamationen, Diesel-Diebstähle, Schadensfälle und Bestands-Differenzen. „Erst vor wenigen Wochen konnten wir einem Großkunden mit Hilfe von CargoVIS nachweisen, dass wir weniger Ware als von ihm angegeben erhalten hatten“, berichtet Betriebsleiter Thomas Schneider.

Die Daten-Grundlage liefern in Memmingen 82 Kameras in zwei Hallen und 48 weitere Kameras im Außenbereich, deren Videomaterial (3 Bilder pro Sekunde) bei Gebrüder Weiss 30 Tage lang gespeichert wird. Allein mit dieser Installation lassen sich sämtliche Geschehnisse an den Toren und Rampen nachvollziehen, was nicht zuletzt auch auf Diebe eine abschreckende Wirkung hat. „Dieselklau gehört bei uns der Vergangenheit an“, nennt Thomas Schneider einen der positiven Effekte der lückenlosen Videoüberwachung.

Neben dem effizienten Handling der riesigen Datenmengen steckt die Raffinesse von CargoVIS aber vor allem in der Auswertungs-Software und der gezielten Ansteuerung der jeweils „richtigen“ Kameragruppe. Hier entschied sich Gebrüder Weiss für die eine Variante, bei der die passende Kamera durch den Scan eines am jeweiligen Hallentor befestigten Barcodes verknüpft wird. Dieser Handgriff muss vom Mitarbeiter nur einmal zu Beginn seiner Tätigkeiten im Arbeitsbereich ausgeführt werden. Danach werden alle gescannten Sendungen automatisch der betreffenden Kamera zugeordnet.

www.divis.eu; www.gw-world.com

Quelle: oevz.com