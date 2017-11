pei tel präsentiert sich neu

Einheitliches Erscheinungsbild: Die Unternehmen der peiker Firmengruppe haben ihre Außendarstellung aufeinander abgestimmt. Auch die pei tel Communications GmbH, Entwickler und Hersteller von hochqualitativen Kommunikationslösungen und Funkzubehörgeräten aus Teltow bei Berlin, hat als Teil des Verbunds ihr Logo entsprechend angepasst. Charakteristisch sind fortan die beiden miteinander verbundenen Punkte zwischen den Namensteilen, die das traditionelle Kerngeschäftsfeld der Firmengruppe, die Kommunikation, symbolisieren. Bei der Farbwahl orientiert sich das neue Logo von pei tel an den bisher verwendeten Markenzeichen.

„Unser neues Logo unterstreicht unsere Zugehörigkeit zur peiker Firmengruppe. Wir sind stolz, Teil eines so traditionsreichen und innovationsstarken Unternehmensverbunds zu sein“, sagt Thomas Martin, Geschäftsführer der pei tel Communications GmbH. Zur peiker Firmengruppe gehören mehrere Unternehmen, unter anderem die auf Unterhaltungselektronik spezialisierte peiker Consumer Electronics Evolution GmbH, kurz peiker CEE. Ein Neuzugang in diesem Jahr ist die peiker AVIATRONIC GmbH, die Sprach- und Datenkommunikationstechnologien speziell für die Luftfahrtindustrie anbietet und dabei eng mit der pei tel Communications GmbH zusammenarbeitet.

Die Entstehung der peiker Firmengruppe geht zurück auf die Gründung der Fabrik Beerwald & Co. durch Heinrich Peiker und seinen Schwiegervater Paul Beerwald, die sich später unter dem Namen peiker acustic GmbH & Co. KG weltweit einen Namen als Lieferant der Automobil- und Mobilfunkbranche machte. Heute führt sein Sohn Andreas Peiker den Firmenverbund. Eine der zugehörigen Firmen ist die pei tel Communications GmbH, die bereits seit 26 Jahren besteht und in Eigenregie Autotelefone, Lautsprecher und Mikrofone herstellt und weltweit vertreibt. Einer breiten Öffentlichkeit präsentiert das Unternehmen das neue Logo erstmals auf der Fachmesse PMRExpo vom 28. bis 30. November in Köln.

