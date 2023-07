Post Loop: Bis zu 30 Mal nutzbare Verpackungen

Mit „Post Loop“ bietet die Österreichische Post AG ab sofort ein neues Regelservice für alle Geschäftskunden an. Online-Shops können ihre Produkte damit in wiederverwendbaren Verpackungen versenden. Als erster Versandkunde bietet der Telekom-Komplettanbieter Drei Österreich ab sofort den Post Loop-Service an.

Die Empfänger entnehmen die Produkte, falten die Verpackungen zusammen und retournieren sie über Briefkästen, Post Partner, Postfilialen oder SB-Geräte. Die Verpackungen werden anschließend von der Post gesammelt und für den nächsten Versand aufbereitet. Je nach Verpackungsart können bis zu 30 Versandzyklen durchlaufen werden. Post Loop-Pakete und -Taschen gibt es als Verpackungen in mehreren Größen aus Holzfaserstoff und recyceltem PET.

„Mit Post Loop haben nun alle Geschäftskunden die Möglichkeit, auf eine nachhaltige Verpackungslösung umzusteigen. Mit dem entsprechenden Pfandsystem können Versender auch die Konsument motivieren, an einer grünen Zukunft mitzuwirken“, erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

„Wir sind stolz darauf, die wiederverwendbaren Loop-Verpackungen der Post inklusive Pfandsystem als erster österreichischer Telekom-Komplettanbieter von Anfang an im Drei Webshop anzubieten. Die nachhaltigen neuen Loop Verpackungen sind eine wichtige Maßnahme, die wir setzen, um unsere Netto-Null-Ziele zu erreichen“, erklärt Günter Lischka, CCO bei Drei.

Die wiederverwendbaren Verpackungen wurden gemeinsam mit dem dänischen Verpackungsspezialisten RE-ZIP sowie dem deutschen Start-up hey circle entwickelt und sind in drei Varianten erhältlich: Der Karton aus Holzfaserstoff ist bis zu zehnmal wiederverwendbar und kann als Altpapier recycelt werden. Die Tasche aus beschichtetem Holzfaserstoff ist bis zu 30 Mal wiederverwendbar und kann über den Verpackungshersteller recycelt werden. Die Tasche aus recyceltem PET ist ebenfalls bis zu 30 Mal einsetzbar und kann über das Kunststoffrecycling wiederverwertet werden.

Gemeinsam mit der Post möchte willhaben seine Reichweite als größter digitaler Marktplatz in Österreich mit mehreren hunderttausend Transaktionen pro Tag nutzen, um seine Nutzer zu einem nachhaltigeren Versand motivieren. Mit Interspar und Intersport arbeiten zwei weitere Unternehmen an der Umsetzung. Erste Erfahrungen im Umgang mit wiederverwendbaren Verpackungen wurden in der Testphase des Projekts mit der Post und der FH Oberösterreich gesammelt.

„Wir haben in den vergangenen Monaten den Versand von Wein und Spirituosen über unseren Onlineshop weinwelt.at in wiederverwendbaren Verpackungen getestet. Das Feedback unserer Kundschaft war durch die Bank positiv: Die Flaschen sind optimal geschützt, die Verpackung wird als hochwertig wahrgenommen, die Handhabung ist denkbar einfach und es besteht die klare Bereitschaft, Pfand für die Verpackungen zu hinterlegen. Nun gehen wir den nächsten Schritt und werden den Kundinnen und Kunden unseres Interspar-Onlineshops für Haushalt & Freizeit auf interspar.at auf Wunsch mit Post Loop eine nachhaltige Verpackungslösung anbieten“, berichtet Johannes Holzleitner, Interspar Österreich-Geschäftsführer.

Günther Junkowitsch, Leitung Supply Chain Management, Intersport: „Wir waren von Beginn der ersten Testphase der wiederverwendbaren Verpackungen dabei und sind im Sinne unseres Nachhaltigkeitsversprechens überzeugt, dass diese Lösung unumgänglich ist. Um wichtige Synergien zu nutzen und Abläufe bestmöglich koordinieren zu können, werden wir allerdings erst nach Fertigstellung unseres neuen Logistikzentrums in Wels, das sich aktuell in Bau befindet, eine neue Verpackungslösung einführen“.

www.post.at

Quelle: OEVZ