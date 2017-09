topsystem Systemhaus GmbH – Save the date: Herbst-Roadshow mit Lydia®

Im Oktober startet die Lydia® Voice Suite ihre zweite große Deutschlandtournee in diesem Jahr: topsystem zeigt seine sprachgeführten Lösungen live im Praxiseinsatz. Im Fokus steht der konkrete Nutzen der marktführenden Technologie in verschiedenen Anwenderszenarien. Dazu öffnen drei topsystem-Kunden aus unterschiedlichen Branchen ihr Lager und demonstrieren, wie Pick-by-Voice zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung beiträgt: Lekkerland Deutschland GmbH & Co. KG in Großbeeren am 10. Oktober, Callius GmbH in Bergheim am 19. Oktober und UVEX Sports GmbH & Co. KG in Fürth am 9. November. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.

Ein optimaler Mix aus Expertenvorträgen und Praxiseinblicken: topsystem ermöglicht Interessenten auch in diesem Herbst wieder exklusive Einblicke hinter die Kulissen ihrer Kunden. Wer die Lydia® Voice Suite in all ihren Facetten live erleben und testen möchte, hat gleich an drei Terminen die Gelegenheit: Der Startschuss fällt am 10. Oktober 2017 bei Lekkerland in Großbeeren nahe Berlin. Dort geht es vor allem um die Funktionalitäten und Vorteile der Pick-by-Voice-Lösung in der Lebensmittelbranche und die Integration in bestehende Logistikstrukturen.

Am 19. Oktober 2017 öffnet Callius in Bergheim seine Türen. Einen halben Tag lang berichtet der Logistikdienstleister, wie er mithilfe der Lydia® Voice Suite viele verschiedene Artikelvarianten für seine Kunden ohne Fehler optimal verwaltet. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe zeigt der Sportbekleidungshersteller UVEX in Fürth am 9. November 2017 unter anderem, warum die Lydia® Voice Suite auch an den weltweit vernetzten Standorten die beste Lösung ist.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.topsystem.de/de/voice-roadshows.html möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.