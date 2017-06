Gartner KG steht vor Übernahme der Gustav Ziegler GmbH

Die Gartner Transport Holding GmbH (Österreich) beabsichtigt indirekt über ihre mittelbare 100%ige Tochtergesellschaft, Gartner Speditions GmbH (Österreich), sämtliche Geschäftsanteile an der Gustav Ziegler GmbH (Deutschland) zu erwerben. Das Zusammenschlussvorhaben wurde am 23. Juni bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet, es betrifft den Straßengüterverkehr samt Logistik- und Nebenleistungen.

Die Firma Gustav Ziegler wurde Ende der 1930er Jahre von Gustav Ziegler in Dürmentingen (Baden-Württemberg) gegründet. Ursprünglich waren es Holz- und Zellstofftransporte, später dann zunehmend Landmaschinentransporte, die die Tätigkeitsschwerpunkte des Familienunternehmens darstellten. Anfang der 90er Jahre spezialisierte sich die Firma Gustav Ziegler GmbH mehr und mehr auf Transporte von Land- und Baumaschinen. Diese Entwicklung wurde durch die Einrichtung eines Nutzfahrzeug-Services weiter unterstützt. Heute sind über 70 Mitarbeiter in dem europaweit tätigen Familienunternehmen in der dritten Generation beschäftigt, welches bereits von der dritten Generation geführt wird.

Transportmengen Gustav Ziegler GmbH / Jahr:

• 1.100 Fahrzeuge

• 8.000 Traktoren

• 5.000 landwirtschaftliche Geräte

• 55 Mähdrescher

• 270 Busse

• 430 Baumaschinen

• 420 Wohnmobile

• 550 Ladungen Industriegüter

Mit der Zentrale in Lambach in Oberösterreich sowie Niederlassungen, Tochtergesellschaften und Kooperationspartnern in Österreich, Deutschland, Ungarn, Rumänien, Spanien, Frankreich, Belgien, Griechenland und Tschechien ist die Gartner Gruppe laut eigenen Angaben der führende private Transportdienstleister in Österreich. Das Unternehmen beschäftigt europaweit etwa 3.450 Mitarbeiter (davon etwa 850 in Österreich) und erzielte im letzten Geschäftsjahr einen konsolidierten Jahresumsatz von rund 480 Mio. Euro.

Die Gartner Gruppe verfügt heute über einen eigenen Lkw-Fuhrpark mit circa 1.700 ziehenden Einheiten und 2.300 Aufliegern. Seit 2003 betätigt man sich mit stark wachsenden Verkehrszahlen im Bereich des unbegleiteten kombinierten Verkehrs Straße-Schiene. Die Firmenanteile werden zu 100 Prozent von der österreichischen Eigentümerfamilie vertreten.

www.gartnerkg.com; www.ziegler-transporte.de

Quelle: oevz.com