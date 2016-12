Intereuropa-Gruppe verabschiedet Plan für 2017

In der Aufsichtsratsitzung vom 14. Dezember 2016 wurde bei Intereuropa d.d. der Plan für das Jahr 2017 verabschiedet. Demnach wird ein Nettoumsatz von 142,4 Mio. Euro angestrebt, sowie ein EBITDA von 13,7 Mio. Euro, beziehungsweise ein operatives Ergebnis (EBIT) von 6,8 Mio. Euro.

Für Investitionen im kommenden Jahr hat der Konzern 5,8 Mio. Euro vorgesehen. Ende des Jahres 2017 sollen 1.421 Beschäftigte im Unternehmen tätig sein.

Im kommenden Jahr will sich die Intereuropa-Gruppe intensiv den Vertriebsaktivitäten widmen, sowie der Entwicklung des bestehenden Geschäftes und dem Gewinn neuer Aufträge, mit dem Ziel in allen Märkten, mit Ausnahme der Ukraine, Wachstum zu erreichen. Im Hinblick auf die voraussichtlich rückläufigen Umsatzmargen will das Unternehmen die Prozesse weiter straffen und das effektive Kostenmanagement in allen Bereichen fortsetzen.

Viel Energie soll in die laufende Informatisierung der Geschäftsprozesse im Konzern, sowie in die allgemeine Sicherung der Dienstleistungsqualität fließen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Personalentwicklung der Vertriebsmitarbeiter in Punkto Vertriebsfähigkeiten, Marketing und Entwicklung von Dienstleistungen, einem integralen Bestandteil des aktiven Engagements zur Steigerung der Verkaufszahlen.

Die Intereuropa Group ist ein führender Anbieter von umfassenden Logistikdienstleistungen in Slowenien und Südosteuropa. Das Angebot umfasst komplette Logistiklösungen im Bereich Landverkehr, See- und Luftfracht, sowie sämtliche Terminal-, Zoll- und andere Logistik-Dienstleistungen, die für den freien Warenverkehr vom Hersteller bis zum Kunden nötig sind.

Der Hauptsitz der Intereuropa d.d.-Muttergesellschaft ist in Koper in Slowenien, wo ein Netz von acht Standorten betrieben wird. Neben der Muttergesellschaft umfasst die Intereuropa-Gruppe 12 Tochtergesellschaften in 9 Ländern mit einem Netz aus eigenen Standorten und Logistikterminals. Über ein Netz von zuverlässigen Geschäftspartnern stehen auch Logistiklösungen in weiteren europäischen Ländern und weltweit zur Verfügung.

www.intereuropa.si

Quelle: oevz.com