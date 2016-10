Standorttag: Das neue Stationär kann mehr

Die Digitalisierung wirbelt den Handel durcheinander. Das spiegelt sich auch im österreichischen Konsum wider. Jeder Zweite kauft mittlerweile im Netz ein. Die E-Commerce Umsätze machen 6,4 Mrd. Euro aus, jeder zehnte Euro wird online ausgegeben.

In Zeiten des digitalen Wandels muss der stationäre Filialhandel deshalb mit Innovationen und neuen Strategien reagieren, um erfolgreich zu bleiben. Wie das funktionieren kann, wird die Branche am 13. Oktober beim Standorttag in Wien diskutieren.

Der Standorttag des Handelsverbandes präsentiert den EntscheiderInnen im österreichischen Handel einmal jährlich die neuesten Themen und Trends rund um Innovationen und Flächenentwicklungen am Händlerstandort Österreich, 2016 bereits zum zwölften Mal und diesmal unter dem Titel DAS NEUE STATIONÄR KANN MEHR. Erstmals wird auch der „Goldene Merkur“ der Handelszeitung am Standorttag des Handelsverbandes verliehen. Eine Kooperation zwischen Handelsverband und Handelszeitung vereint zwei hochkarätige Veranstaltungen von großer Tradition zu einem Branchenevent der Extraklasse.

Am Standorttag wird mittels spannender Keynotes, einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion und innovativer Best Practice Cases dem Erfolgsrezept des stationären Handels auf dem Grund gegangen. Darüber hinaus werden juristische Gesichtspunkte und auch eine Flächenanalyse das Programm abrunden. Die Eröffnungskeynote übernimmt Business-Angel und Investor Johann „Hansi“ Hansmann, der gemeinsam mit Maximilian Hemmerle den Erfolgscase „Renesim“ vorstellen wird.

Weitere hochkarätige Referenten sind Andreas Vonkilch von der Universität Innsbruck, Alexander Thurn, Expansionsmanager von Lidl Österreich GmbH sowie Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung, der zum Abschluss der Konferenz über die Anforderungen an einen modernen Standort aus wirtschaftspolitischer Sicht sprechen wird.

„Es freut mich sehr, dass wir den Teilnehmern 2016 ein spannendes Programm, hochkarätige Referenten und Diskutanten und eine fantastische Location mit anschließendem Galadinner bieten können. Ich kann nur jedem empfehlen vorbei zu kommen und sich am Austausch zwischen Händlern, Innovatoren und Experten zu beteiligen“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Standorttag: Das neue Stationär kann mehr

Termin: 13. Oktober 2016, ab 13.30 Uhr

Ort: Colosseum XXI, Sebastian-Kohl-Gasse 3-9, A-1210 Wien

Anmeldung: www.handelsverband.at/standorttag2016

