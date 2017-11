Arvato und Vodafone feiern 25 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit

Vor 25 Jahren brachte Vodafone das erste Handy nach Deutschland. Der Mobilfunkanbieter entschied sich damals für eine Zusammenarbeit mit Arvato SCM Solutions. Eine Entscheidung mit Weitblick, denn bis heute erbringt Arvato als Dienstleister die komplette Logistik für Mobiltelefone, Festnetzgeräte, SIM-Karten und die dazugehörigen Retouren- und After-Sales-Services für Vodafone. Gewürdigt wurde die langjährige Partnerschaft jetzt mit einer offiziellen Jubiläumsfeier in den Arvato Büros gegenüber vom Düsseldorfer Vodafone Campus. Auf dem Programm des Festaktes stand unter anderem ein Kreativ-Workshop mit Professor Dr. Heiko Roehl, bei dem es um Ansätze für die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit ging.

Der Auftrag von Arvato SCM Solutions umfasst nach wie vor die Vorwärts- und Rückwärtslogistik für Vodafone. Doch das Geschäft hat sich seit 1992 massiv verändert. Als die Zusammenarbeit von Vodafone – ehemals Mannesmann Mobilfunk GmbH – und Arvato SCM Solutions begann, war der kommerzielle Betrieb des D2-Netzes gerade an den Start gegangen. In den ersten zehn Jahren der Zusammenarbeit wandelte sich der Mobilfunk vom Nischenangebot zum Massenmarkt. Spätestens mit dem Angebot der ersten Prepaid-Karten, für die sich in den 2000er Jahren ein enormer Markt entwickelte, stiegen auch die Distributionsvolumen am zweiten Standort Herzebrock, wo Arvato SCM Solutions bis heute die Dienstleistungen für Vodafone erbringt.

Gemeinsam in die Zukunft

Die Produktbreite und -tiefe hat in den zurückliegenden 25 Jahren enorm zugenommen: Nicht nur, dass neue Smartphones in immer kürzeren Zeitabständen mit den vielfältigsten Ausstattungsmerkmalen und diversem Zubehör auf den Markt gebracht werden. Zudem müssen immer neue Produkte für das Festnetz- und TV-Geschäft von Vodafone systemisch unterstützt und distribuiert werden – wie beispielsweise die GigaTV Settop-Box oder der GigaCube. Diese Vielfältigkeit führt dazu, dass die Logistik in jedem Prozessschritt eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig hohen Volumina bieten muss. „Wenn sich das Geschäft des Kunden verändert, müssen wir auf diese Veränderung schnell und agil reagieren“, sagt Jürgen Momberg, Leiter des Arvato-Standorts in Herzebrock. „Schließlich arbeiten wir bereits seit 25 Jahren erfolgreich zusammen und wollen das auch in Zukunft tun.“ Deshalb wird am Standort Marienfeld zurzeit ein neues, modernes Zentrallager gebaut, in dem ab Frühjahr 2018 sämtliche Leistungen für Vodafone erbracht werden.

Die steigenden Anforderungen der Digitalisierung und die damit verbundenen Transformationsprozesse im täglichen Geschäft wollen der Arvato und Vodafone gemeinsam angehen. Dementsprechend stand die Feier zum 25-jährigen Jubiläum unter dem Motto: Eine verlässliche Partnerschaft durch neue Denkanstöße in die gemeinsame, erfolgreiche Zukunft führen. In einem Workshop in der Form eines sog. „World Cafes“ haben die Kollegen von Vodafone und Arvato gemeinsam u.a. an den Themen „Zukunft und Künstliche Intelligenz“, „Digitalisierung in der Logistik“ und „Customer Insights“ gearbeitet. Professor Dr. Heiko Roehl moderierte den Workshop, der kreativ, in einer lockeren Atmosphäre, den Übergang in die nächsten gemeinsamen Jahre bereitete. „Mit Arvato SCM Solutions haben wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite, der mit uns schon seit 25 Jahren die Telekommunikations-Branche gestaltet“, sagt Wolfgang Fettes, Director Terminals bei Vodafone Deutschland. „Nun starten wir gemeinsam ins Gigabit-Zeitalter und werden zum Taktgeber der digitalen Transformation.“