BME: „Change is the new Normal!“

Das Eintreten für einen fairen Welthandel, die Vernetzung globaler Ökosysteme unter Einbeziehung des Procurement sowie der richtige Umgang mit Big Data waren am Mittwoch zentrale Themen des Eröffnungsplenums auf dem 52. BME-Symposium Einkauf und Logistik in Berlin. Europas größter Kongress für Einkauf, Supply Chain Management und Logistik bietet knapp 2.000 Teilnehmern bis Freitag unter dem Motto „Mehrwert: Globale Netzwerke“ eine Plattform für die Diskussion innovativer und zukunftsgerichteter Beschaffungsstrategien.

„Die digitale Revolution verändert die Arbeitswelt und die Wertschöpfung. Aber der Mensch ist und bleibt der entscheidende Erfolgsfaktor“, betonte Horst Wiedmann, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), in seiner Eröffnungsrede. Klar sei aber auch, dass sich die Beschäftigten angesichts des sich massiv verändernden Arbeitsumfeldes an neue Herausforderungen anpassen müssen. Die absolvierten Ausbildungen reichen laut Wiedmann künftig nicht mehr aus – man müsse sich vielmehr lebenslang weiterbilden. Auch die Grenzen zwischen Berufs-und Privatleben verschwimmen und fließen ineinander. An die Stelle von Work-Life-Balance, also dem ausgewogenen Nebeneinander von Arbeit und Freizeit, trete Work-Life-Blending. Das sei der neue Begriff für eine kluges Ineinandergreifen von Privat- und Berufsleben. Der Spagat zwischen zwei scheinbar trennbaren Welten werde aufgelöst.

Nicht nur Industrie 4.0 fordere Einkauf, Logistik und Supply Chain Management heraus. Hinzu kämen die aktuellen, sich immer mehr weltweit ausbreitenden Tendenzen des Populismus, Protektionismus und Nationalismus. Auch diese führten zu einem international turbulenten Umfeld für die Europäische Union und insbesondere die deutsche Industrie. „Wir alle sind gefordert, uns diesen Veränderungen und Bedrohungen aktiv zu stellen und diese zu meistern. Der Treibstoff, um diese Umwälzungen zu meistern, sind Neugier und keine Angst vor dem Scheitern zu haben“, appellierte der BME-Vorstandsvorsitzende. Sie würden in einer Ökonomie, die zunehmend aus vernetzten Angeboten bestehe, zu Erfolgsfaktoren. Wiedmann: „Wir bewegen uns in rasantem Tempo in eine neue Kultur-, Gesellschafts- und Arbeitswelt, die geprägt ist von Veränderung, neuen Werten, veränderten Rollenbildern und globaler Vernetzung. Change is the new Normal.”

Auch in diesem Jahr können sich die knapp 2.000 Teilnehmer des BME-Symposiums drei Tage lang in zahlreichen Plenen, Solution Foren, Fachkonferenzen und Workshops über die aktuellen Megatrends in Einkauf, Logistik und Supply Chain Management informieren.

